Атака на Київ — стало відомо, де впали уламки російського дрона

Атака на Київ — стало відомо, де впали уламки російського дрона

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:29
Обстріл Києва 2 вересня - де впали уламки російського дрона
Дрон у небі. Фото ілюстративне: Українська правда

Удень у вівторок, 2 вересня, російські війська завдали удару по Києву. У Дніпровському районі столиці на території дитячого садка виявили уламки збитого російського БПЛА.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:
Уламки російського дрону знайшли на території дитсадка в Києві - фото 1
Пост Ткаченка. Фото: скриншот

Наслідки обстрілів РФ

"На щастя, заклад закритий на ремонт, ніхто не постраждав. На місці події працює оперативна група", — зазначив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, раніше у Києві пролунали потужні вибухи. Моніторингові канали попереджали про запуски ворожих БпЛА.

Крім того, у ніч проти 2 вересня окупанти атакували Україну понад 100 дронів. Було зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на девʼяти локаціях.

Київ обстріли дрони дитячий садочок війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
