Спасатели расчищают завалы после удара РФ по многоэтажному дому в Дымере Киевской области 22 ноября 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Дымере Киевской области возросло число погибших в результате российской атаки. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело еще одного человека. Общее число погибших возросло до трех.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, пишет Новини.LIVE.

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Поисково-спасательные работы в Дымере после атаки РФ. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Дымере число погибших в результате атаки РФ возросло до трех

По словам главы ОГА Тимура Ткаченко, тело третьего погибшего было извлечено из-под завалов жилого дома в Дымере. Таким образом, число жертв российского нападения в населенном пункте увеличилось до трех.

Ткаченко также выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув тяжесть утраты:

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил пережить эту невосполнимую утрату".

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Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара по Дымеру погиб 18-летний Роман, который находился в поврежденном пятиэтажном доме. Его мать, помощница воспитателя детского сада "Зернятко", на момент удара была в селе. Взрывная волна также повредила расположенный неподалеку детский сад, где выбило более 30 окон, однако среди детей и сотрудников пострадавших нет.

Ранее мы писали, что 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Дымере Киевской области, что привело к обрушению части подъезда и пожару. На месте удара работали спасатели, кинологи и тяжелая техника, поскольку под обломками могли оставаться люди, в том числе ребенок. Жительница соседнего дома рассказала, что взрыв повредил ее квартиру, а после удара она увидела пожар и услышала крики людей.