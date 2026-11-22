Рятувальники розбирають завали після удару РФ по багатоповерхівці у Димері на Київщині 22 листопада 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Димері Київської області зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки. Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло ще однієї людини. Загальна кількість загиблих зросла до трьох.

Про це повідомив начальник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Новини.LIVE.

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Пошуково-рятувальні роботи в Димері після атаки РФ. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Димері кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до трьох

За словами очільника ОДА Тимура Ткаченка, тіло третьої загиблої людини деблокували з-під завалів житлового будинку в Димері. Таким чином, кількість жертв російської атаки в населеному пункті збільшилася до трьох.

Ткаченко також висловив співчуття рідним і близьким загиблих, наголосивши на тяжкості втрати:

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Сил пережити цю непоправну втрату".

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Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на Димер загинув 18-річний Роман, який перебував у пошкодженій п’ятиповерхівці. Його мати, помічниця вихователя дитсадка "Зернятко", на момент удару була в селі. Вибухова хвиля також пошкодила розташований неподалік дитсадок, де вибило понад 30 вікон, однак серед дітей і працівників постраждалих немає.

Раніше ми писали, що 22 листопада російський безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок у Димері на Київщині, спричинивши обвал частини під’їзду та пожежу. На місці удару працювали рятувальники, кінологи й важка техніка, оскільки під уламками могли залишатися люди, зокрема дитина. Мешканка сусіднього будинку розповіла, що вибух пошкодив її квартиру, а після удару вона побачила пожежу та почула крики людей.