Люди в метро. Фото иллюстративное: t.me/KyivCityOfficial

Ночью во вторник, 17 ноября, армия РФ обстреляла Киев. Получила повреждения наземная инфраструктура метрополитена. Временно приостановилидвижение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Об этом со ссылкой на КГГА сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/KyivCityOfficial

Как курсируют поезда метро после атаки в ночь на 17 ноября

Поезда едут по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи".

Если в работу метрополитена внесут другие изменения или движение между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" возобновят, об этом сообщат дополнительно.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что поздно вечером 16 ноября армия РФ обстреляла Киев. Под ударом оказались два моста: Южный и Северный. Получили повреждения системы критической инфраструктуры.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Киевщины писал об ударе РФ по предприятию в Вышгородском районе. Под ударом оказался склад промышленного предприятия. Получил травмы 86-летний местный житель.