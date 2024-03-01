Аварийное состояние Бортнической станции аэрации — как решают вопросы власти и что говорят местные

Бортническая станция аэрации. Фото: скриншот с видео

Все отходы, химикаты, фекалии и другие вещества, которые сливаются в раковины и туалеты, попадают на Бортницкую станцию аэрации. Это единственное в столице очистное сооружение.

Чем это чревато киевлянам и что делает с потенейной катастрофой — узнайте из материала Новини.LIVE.

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Бортническая станция аэрации

Известно, что она обслуживает не только Киев, но и 13 близлежащих к ней городов и поселков. Ответственность за станцию несет ПАО "Акционерная Компания "Киевводоканал", по крайней мере, пока. Ведь столичная мэрия решает внести свои коррективы в деятельность этой компании.

В проекте решения КГГА говорится:

"Департамента коммунальной собственности города Киева обратиться в частное акционерное общество Акционерная компания "Киевводоканал" с предложением досрочно прекратить договор и заключение соглашения о досрочном прекращении действия Договора.

Скриншот документа

Образовать коммунальное предприятие "Киевводоканал" исполнительного органа Киевского городского совета.

Установить, что имущество коммунальной собственности территориальной громады города Киева, возвращенное из владения ЧАО "Акционерная компания Киевводоканал", закрепляется за коммунальным предприятием "Киевводоканал".

Скриншот документа

Отметим, что канализационные сети столицы являются собственностью города, но находятся они в пользовании "Киевводоканала" — часть ее активов принадлежит КГГА.

20 февраля 2024 депутаты зарегистрировали проект решения, согласно которому планируется создать коммунальную компанию с таким же названием "Киевводоканал". Это означает, что на 100% она будет подчиняться мэрии.

В то же время все имущество, принадлежащее киевской общине, планируется забрать из владения частного предприятия в коммунальное.

Финансирование нового "Киеводоканала"

Создание нового коммунального предприятия нуждается в немалом финансировании, но откуда брать на это деньги — не знает даже глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Витренко.

Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE

"Там даже четко прописана цифра — 1,5 млрд гривен, которые будут уставным капиталом предприятия", — рассказал он.

По его словам, утверждается устав этого предприятия и что очень странно — столь важное для киевлян решение не прошло комиссию по бюджету.

"То есть где брать эти 1,5 миллиарда гривен, откуда и куда, может что, может давайте заберем из школ и садиков и передадим на Киевводоканал", — отметил Витренко.

Цель создания предприятия

Для чего необходимо создавать такую компанию и направлять на нее такую значительную из бюджета — непонятно. И вряд ли это решит проблемные вопросы канализационных стоков и очистных сооружений Киева.

"Нам до сих пор никто не может этого объяснить в чем механизм и сущность проекта этого решения. А из самого проекта решения это, к сожалению, не видно", — отметил чиновник.

Он добавил, что большое количество депутатов Киевсовета выступают против такого проекта решения.

Объяснение мэрии Киева

В мэрии это объясняют тем, что они не способны в полном объеме финансировать Частное акционерное общество из бюджета города, чтобы покрывать все потребности. Поэтому создание коммунального предприятия должно обеспечить якобы эффективное использование коммунальной собственности.

Однако в проекте решения говорится, что не регулируются вопросы части имущества, которое является составной частью имущественного комплекса. Поэтому его использование коммунальным предприятием вероятно возможно только путем приобретения, аренды или пользования на других правах.

Скриншот документа

Таким образом, коммунальное предприятие должно платить частному "Киевводоканалу" за использование имущества. То есть городские власти не смогут передать его из одного управления в другое.

Аварийное состояние станции

Поэтому становится непонятным, кому отойдет Бортническая станция аэрации, поскольку этим проектом решение не регулируется вопросом очистного сооружения. Однако она является важным стратегическим объектом, который сейчас находится в аварийном состоянии.

По данным Киевводоканала, срок работы основных сооружений и оборудования составляет 30-40 лет. Причиной этого постоянное разрушение железобетонных и металлических конструкций технологических сооружений.

Скриншот документа

Также из-за большого износа из строя выходит основное насосное и воздуходувное оборудование, а от коррозионных процессов разрушаются технологические трубопроводы.

Как происходило строительство

Строительство и ввод в эксплуатацию сооружений производилось поэтапно.

Известно, что станция состоит из трех блоков очистки, трех цехов обработки осадков и вспомогательных цехов.

Первый блок построили в 1965 году

Первый блок. Фото: Новини.LIVE

второй — в 1976

Второй блок. Фото: Новини.LIVE.

а третий — в 1987

Третий блок. Фото: Новини.LIVE

Однако с тех пор объемы сточных вод увеличились, а на станции с тех пор почти ничего не изменилось.

Что говорят жители близлежащих районов

Износ сооружений и устаревшая не единственная проблема — жители окрестных микрорайонов жалуются на ужасный запах в воздухе.

Вот какие отзывы в сети оставляют люди:

"Плохо пахнет на харьковской из-за станции аэрации".

Скриншот комментариев

"Очень едкий запах и неприятный".

Скриншот комментариев

"Воняет страшно. Когда ее модернизируют непонятно…".

Скриншот комментариев

" Главная достопримечательность Позняков, Осокорков и Харьковского. Запах просто ужасный".

Скриншот комментариев

"Если бы станция работала по всем нормам — запаха не было бы".

Скриншот комментариев

Журналисты проекта "Наша Справа" лично пообщались с людьми и узнали, как им живется по соседству с Бортницкой станцией аэрации: "Слышим запах и с утра и вечером и бывает в день", "Мама про запах говорила о том, что изношенное оборудование на отстойниках назад не убирается этот запах".

Местная жительница. Фото: Новини.LIVE.

Одна из местных рассказала, что когда получила квартиру, не могла понять откуда такой запах, а потом с годами слышала от людей, что это именно эта станция и дает такие запахи.

Местная жительница. Фото: Новини.LIVE

"Там где озера, там люди больше страдают, там больше чувствуется", — делятся жители.

Местная жительница. Фото: Новини.LIVE

Вонь в окружающих районах

Вонь, которая "затягивает" окрестные районы от Бортницкой станции, существует уже десятки лет.

Для того чтобы понять почему так происходит, для начала необходимо разобраться, откуда берется своеобразный "аромат" столичного левобережья.

Как работает станция аэрации

Первый этап — очистка сточных вод. Это вот такие решетки с механическими граблями, где задерживается мусор, собираемый транспортером в специальный бункер-накопитель и вывозимый на мусоросжигательный завод "Энергия".

Мусор. Фото: Новини.LIVE

Второй этап — песколовки, где отделяются тяжелые минеральные загрязнения, в основном песок. После этого вода направляется в такие отстойники, где задерживаются жиры, органические примеси и т.д.

Песколовки. Фото: Новини.LIVE

Уже освещенная вода движется к аэротенкам. Здесь проходит биологическая очистка с помощью активного ила, то есть бактерий и интенсивного насыщения жидкости воздухом.

Далее вся эта смесь поступает на вторичные отстойники, где проходит механическое отстаивание активного ила и уже тогда биологически очищенная вода через отводящий канал попадает в реку Днепр.

Кроме сжигаемого мусора в результате очистки сточных вод остается и осадок, который перекачивается на иловые поля для последующей сушки в естественных условиях.

Станция. Фото: Новини.LIVE

Иловые поля переполнены

Однако на протяжении последних лет эксперты все чаще говорят о переполнении этих полей. Их площадь уже была 272 гектара еще в 2018 году — они рассчитаны на 3 млн кубометров осадка, но уже тогда на станции отмечали, что там хранится около 10 млн кубометров ила, что в три раза больше нормы.

Дамбы полей нуждаются в постоянном наращивании, ведь всегда существует риск возникновения аварий. И такая ситуация уже случалась. В 2013 году на иловом поле размером 106 гектаров в результате интенсивного таяния снега и высокого поднятия грунтовых вод произошел прорыв дамбы.

Тогда для ликвидации аварии было привлечено почти 600 человек: персонал станции, ГСЧС и даже Вооруженные силы, однако избежать экологического бедствия все же удалось.

Ликвидация последствий. Фото: Новини.LIVE

Реконструкция дамб

Поэтому во избежание таких ситуаций регулярно проводится реконструкция. Только за последние 5 лет на ремонт дамб из бюджета города ушло более 600 млн гривен.

Так, в 2023 году КП Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция", которое является заказчиком работ на станции, заключило с компанией "Промин Строй Сервис" договор на проведение реконструкции дамб иловых полей №1 и №2.

Скриншот тендера

Цена договора составила 254,99 млн гривен, но есть нюанс.

На вышеупомянутые "торги" подались две компании — "Промин Строй Сервис" и "Строймонтажсервис I". Последняя была готова выполнить работы на почти 15 млн гривен дешевле своего конкурента. Но заказчик отклонил оба предложения.

Скриншот тендера

Компания "Промин Строй Сервис" с таким решением не согласилась и направила соответствующую жалобу в Антимонопольный комитет, который обязал заказчика отменить решение об отклонении предложения этой компании, поэтому позже она стала победителем.

Впрочем, в "Строймонтажсервисе 1" — не согласились, поэтому компания обратилась в Госаудитслужбу.

"Учитывая установленные нарушения законодательства в сфере публичных закупок, которые являются значимыми из-за необъективного и пристрастного определения победителя процедуры закупки, Северный офис Госаудитслужбы обязывает осуществить меры по устранению выявленных нарушений путем прекращения обязательств по договору, в том числе с применением соответствующих последствий недействительности/ничтожности договора", — говорится в результате аудита.

Со своей стороны, заказчик решил обжаловать результаты в Киевском окружном административном суде. Но это не единственный сомнительный тендер по реконструкции дамб.

В конце 2022 года все та же компания "Промин Строй Сервис" выиграла тендер на реконструкцию дамб иловых полей, обогнав своего конкурента ООО "Гарант Профи" всего на 32 копейки. Но по неизвестным причинам договор с компанией был расторгнут с согласия сторон. В то же время фирме было перечислено более 5,5 млн гривен.

Скриншот тендера

"Промин Строй Сервис" и "Гарант Профи" конкурировали между собой в еще одном тендере на реконструкцию дамб, который проводился в том же 2022 году. Ситуация была похожа на предыдущую — конкуренты предложили суммы с разницей в 2 гривны. Тогда закупку отменили "из-за отсутствия дальнейшей потребности".

Скриншот тендера

В 2018 году Киевводоканал объявил тендер о реконструкции части насосной станции. Победителем с предложением в 510 млн грн и конкурентным преимуществом всего 6 гривен стала компания "Киевметрострой", которая строит печально известное метро на Виноградарь, затягивающееся из года в год.

Компания должна была провести работы по реконструкции насосной станции до лета 2022 года, но в конце мая 2021-го договор был расторгнут по соглашению сторон из-за несостоятельности подрядчика продолжать строительные работы.

На тот момент компания выполнила работы на 318 млн гривен. По результатам повторной тендерной процедуры победителем стало ООО "УкрметалСтрой".

"Когда на строительстве, реконструкции используют компании ноунеймы, безымянные с левыми руководителями, владельцами, именно во время таких реконструкций крадется каждая 3 гривны по версии ГБР, в том числе на реконструкцию о которой вы говорите", — рассказал глава Офиса Трансформации Максим Бахматов.

Максим Бахматов. Фото: Новини.LIVE

Вполне логично, что "тендерной гонкой" на Бортницкой станции заинтересовались не только журналисты, но и правоохранительные органы.

"ГБР проверяет информацию о присвоении должностными лицами КГГА и ЧАО Киевводоканал средств при строительстве первой очереди Бортницкой станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов столицы", — сообщает ГБР.

Обыски ГБР

По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и материалов на общую сумму более 150 млн гривен.

Кроме того, 23 августа 2023 года киевская городская прокуратура сообщила о хищении более 6 млн. гривен на реконструкции дамб Бортницкой станции.

Был проведен обыск в помещении коммунального предприятия "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция", однако не было объявлено подозрение ни одному из лиц. Следствие в этих производствах продолжается.

Решит ли реконструкция проблему со смрадом

Член общественного совета при КГГА Александр Лысенко отметил, что реконструкция дамб сейчас действительно необходима во избежание возможных аварийных ситуаций. Но это совсем не решает самой проблемы переполнения полей и они, идущего от них.

Александр Лысенко. Фото: Новини.LIVE

"Еще в 2013 году я посещал станцию и нам презентовали тот проект, идею, которую нам предлагали Японские партнеры. Суть следующая. Они предлагали приобрести оборудование и построить цех по сушке этого ила. На сегодняшний день он достаточно влажный и невозможно его сжигать. должна была относиться система подсушивания этого ила и тогда он легким взмахом руки должен был превращаться в материал для сжигания. И это производство планировалось безотходное, потому что золу планировали использовать при строительстве дорожных покрытий", — рассказал он.

Скриншот Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

По его словам, эту реконструкцию планировали провести в рамках кредитного соглашения между правительствами Украины и Японии, которое было подписано еще в 2015 году.

Тогда японцы предлагали кредит на сумму 108 млрд иен сроком на 40 лет под 0,1% годовых со льготным периодом 10 лет, но строительные работы решили начать в июле 2021 года и завершить в 2027 году. Поскольку началась полномасштабная война, этого сделать не удалось.

Как заметил Бахматов, у японцев очень строгие условия финансирования.

"Они не воруют 30% из каждого бюджета, а Киевские власти не хотят работать на условиях Японцев. Они хотят осваивать так сказать все эти средства, они хотят воровать каждую третью гривну, а то, что произойдет экологическая катастрофа и киевляне, и две трети Украины будут страдать от сточных вод, им все равно на это", — сказал он.

На каком этапе сейчас реконструкция

Мы попытались узнать, что сейчас с реконструкцией Бортницкой станции аэрации. Написали запрос в "Киевводоканал" и Японское агентство международного сотрудничества, которое выступает кредитором.

Ответ от Киевводоканала все же пришел. Там объяснили все тем, что Бортницкая станция – это стратегический объект, а в стране продолжается военное положение, поэтому они ничего не будут рассказывать.

Ответ на запрос. Фото: Новини.LIVE

Однако журналистов интересовали вопросы относительно уголовных производств, бюджетных средств и сотрудничества с Японией, но никак не координаты размещения и график работы.

"Война идет уже 10 лет, полномасштабное вторжение два года, по логике Киевводоканала, и киевского мэра, давайте нихера не будем делать, потому что это уже стратегический объект, дайте нам украсть 500 млрд гривен за 10 лет, которые получила Киевская община", — обратил внимание Максим Бахматов.

Что необходимо заменить на объекте

Эксперты и экологи отмечают, что в изменениях нуждаются не только иловые поля, но и очистные сооружения, которые уже давно изношены и устарели, и затягивать с их реконструкцией не стоит.

"В случае не дай бог какой-нибудь аварийной ситуации на Бортницкой станции аэрации, в том числе на иловых полях, вот эта вся жижа, со своими опасностями может попасть в русло реки Днепр, а соответственно пострадают почти все областные центры, которые находятся по течению ниже чем Киев, а это и Днепр, и Херсон, и Запорожье", — рассказал Лысенко.

Станция. Фото: Новини.LIVE

Более того, в конце 2021 года Госэкоинспекция уже фиксировала превышение показателей нитрата, сульфата и фосфата. Их обнаружили в отобранных образцах воды из мест, где очищенная вода с Бортницкой станции попадает в реку Днепр.

Пока неизвестно, в каком состоянии вода, ведь во время военного состояния отменены любые внеплановые или даже плановые проверки.

Выходит, что средства на Бортницкую станцию аэрации из бюджета города выделяются, какие-то работы выполняются, но проблемы остаются.

Помощь, которую нам предлагала Япония, почти за 10 лет так и не была реализована

Единственный способ решить проблему с Бортницкой станцией аэрации — это полная ее реконструкция.

Станция. Фото: Новини.LIVE

Это позволит минимизировать неприятный запах и не бояться, что нечистоты попадут в воды Днепра.

Так что надеемся, что за так называемого "скунса" на окраинах европейской столицы — Бортницкую станцию аэрации, все же возьмутся не только активисты, экологи, журналисты, но и чиновники.