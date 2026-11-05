Пробки у Южного моста в Киеве: почему произошел транспортный коллапс

Пробки в Киеве 5 ноября. Фото: Новини.LIVE

После нескольких мощных российских атак столичный Южный мост в Киеве до сих пор работает с ограничениями, что привело к многонедельным утренним пробкам. Водители, едущие с левого на правый берег, вынуждены пользоваться другими мостами, из-за чего нагрузка на них критически возросла. Киевляне тем временем говорят, что тратят на дорогу до двух часов только в одну сторону.

Об этом сообщила журналистка Диана Шликова в эфире программы Ранок.LIVE.

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Транспортный коллапс в Киеве из-за закрытия моста

Уже несколько недель подряд в столице сохраняется крайне напряженная ситуация на дорогах, особенно в утренние часы пик. Главной причиной транспортного коллапса стали последствия российских атак, из-за которых движение по Южному мосту пришлось ограничить.

Теперь тысячи автомобилистов, которые ежедневно курсируют с левого берега Киева на правый, вынуждены искать объездные пути, теряя время в масштабных пробках на подъездах к переправе.

Пробки в сторону правого берега. Фото: Новини.LIVE

Ограниченный доступ к Южному мосту кардинально изменил логистику всего города. Как пояснила в эфире программы Ранок.LIVE журналистка Диана Шликова, закрытие одной из ключевых транспортных артерий вызвало цепную реакцию.

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"Автомобильный поток перераспределился на другие мосты, из-за чего нагрузка на них возросла", — констатировала она.

Километровые пробки на дорогах Киева. Фото: Новини.LIVE

Сложная ситуация на дорогах вынудила столичные власти оперативно вмешаться в работу общественного транспорта. На период действия ограничений автобусные маршруты пришлось изменить. В частности, автобусы под номерами 91Д, 22АТД и 22ТЛ перенаправили через Дарницкий железнодорожный мост, чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться на другой берег.

Также автомобилистам рекомендуют внимательно следить за официальными сообщениями об изменениях и ограничениях движения и всегда закладывать дополнительное время на поездку в утренние часы.

Ситуация на дорогах Киева утром 5 ноября. Фото: Новини.LIVE

Киевляне рассказали, что для того, чтобы добраться до нужного места назначения, им приходится просыпаться раньше и тратить от двух часов и более на дорогу.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали логистический объект в Бучанском районе Киевской области, что привело к масштабному пожару. Погибших нет, однако один человек получил травмы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия удара.

В то же время в Киеве начали восстанавливать водоснабжение после ночных аварийных ремонтов. Водоснабжение уже частично восстановлено, специалисты продолжают наполнять городские сети.