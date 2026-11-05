Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Автобусы пустили в объезд: как Киев справляется с пробками на мостах

Автобусы пустили в объезд: как Киев справляется с пробками на мостах

Ua ru
5 ноября 2026 09:23
Репортаж
Пробки у Южного моста в Киеве: почему произошел транспортный коллапс
Пробки в Киеве 5 ноября. Фото: Новини.LIVE

После нескольких мощных российских атак столичный Южный мост в Киеве до сих пор работает с ограничениями, что привело к многонедельным утренним пробкам. Водители, едущие с левого на правый берег, вынуждены пользоваться другими мостами, из-за чего нагрузка на них критически возросла. Киевляне тем временем говорят, что тратят на дорогу до двух часов только в одну сторону.

Об этом сообщила журналистка Диана Шликова в эфире программы Ранок.LIVE.

Реклама

Транспортный коллапс в Киеве из-за закрытия моста

Уже несколько недель подряд в столице сохраняется крайне напряженная ситуация на дорогах, особенно в утренние часы пик. Главной причиной транспортного коллапса стали последствия российских атак, из-за которых движение по Южному мосту пришлось ограничить.

Теперь тысячи автомобилистов, которые ежедневно курсируют с левого берега Киева на правый, вынуждены искать объездные пути, теряя время в масштабных пробках на подъездах к переправе.

Пробки в Києві фото
Пробки в сторону правого берега. Фото: Новини.LIVE

Ограниченный доступ к Южному мосту кардинально изменил логистику всего города. Как пояснила в эфире программы Ранок.LIVE журналистка Диана Шликова, закрытие одной из ключевых транспортных артерий вызвало цепную реакцию.

Читайте также:

"Автомобильный поток перераспределился на другие мосты, из-за чего нагрузка на них возросла", — констатировала она.

Пробки в Києві затори
Километровые пробки на дорогах Киева. Фото: Новини.LIVE

Сложная ситуация на дорогах вынудила столичные власти оперативно вмешаться в работу общественного транспорта. На период действия ограничений автобусные маршруты пришлось изменить. В частности, автобусы под номерами 91Д, 22АТД и 22ТЛ перенаправили через Дарницкий железнодорожный мост, чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться на другой берег.

Также автомобилистам рекомендуют внимательно следить за официальными сообщениями об изменениях и ограничениях движения и всегда закладывать дополнительное время на поездку в утренние часы.

Київські пробки
Ситуация на дорогах Киева утром 5 ноября. Фото: Новини.LIVE

Киевляне рассказали, что для того, чтобы добраться до нужного места назначения, им приходится просыпаться раньше и тратить от двух часов и более на дорогу.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали логистический объект в Бучанском районе Киевской области, что привело к масштабному пожару. Погибших нет, однако один человек получил травмы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия удара.

В то же время в Киеве начали восстанавливать водоснабжение после ночных аварийных ремонтов. Водоснабжение уже частично восстановлено, специалисты продолжают наполнять городские сети.

Киев пробки автомобиль общественный транспорт пассажиры
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации