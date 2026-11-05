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Головна Київ Автобуси пустили в об'їзд: як Київ долає затори на мостах

Автобуси пустили в об'їзд: як Київ долає затори на мостах

Ua ru
5 листопада 2026 09:23
Репортаж
Затори біля Південного мосту в Києві: чому виник транспортний колапс
Затори в Києві 5 листопада. Фото: Новини.LIVE

Після кількох потужних російських атак столичний Південний міст в Києві досі працює з обмеженнями, що призвело до багатотижневих ранкових заторів. Водії, які їдуть з лівого на правий берег, змушені користуватися іншими мостами, через що навантаження на них критично зросло. Кияни тим часом кажуть, що витрачають на дорогу до двох годин лише в один бік.

Про це повідомила журналістка Діана Шликова в ефірі Ранок.LIVE.

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Транспортний колапс в Києві через закриття мосту

Вже кілька тижнів поспіль у столиці зберігається вкрай напружена ситуація на дорогах, особливо у ранкові години пік. Головною причиною транспортного колапсу стали наслідки російських атак, через які рух Південним мостом довелося обмежити.

Тепер тисячі автомобілістів, які щодня курсують з лівого берега Києва на правий, змушені шукати об'їзні шляхи, втрачаючи час у масштабних заторах на під'їздах до переправи.

Пробки в Києві фото
Затори у бік на правий берег. Фото: Новини.LIVE

Обмежений доступ до Південного мосту кардинально змінив логістику всього міста. Як пояснила в ефірі програми "Ранок.LIVE" журналістка Діана Шликова, закриття однієї з ключових транспортних артерій спричинило ланцюгову реакцію.

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"Автомобільний потік перерозподілився на інші мости, через що навантаження на них зросло", — констатувала вона.

Пробки в Києві затори
Кілометрові затори на дорогах Києва. Фото: Новини.LIVE

Складна ситуація на дорогах змусила столичну владу оперативно втручатися в роботу громадського транспорту. На період дії обмежень автобусні маршрути довелося змінити. Зокрема, автобуси під номерами 91Д, 22АТД та 22ТЛ перенаправили через Дарницький залізничний міст, щоб забезпечити пасажирам можливість дістатися на інший берег.

Також автомобілістам радять уважно стежити за офіційними повідомленнями щодо змін та обмежень руху і завжди закладати додатковий час на поїздку в ранкові години.

Київські пробки
Ситуація на дорогах в Києві вранці 5 листопада. Фото: Новини.LIVE

Кияни розповіли, що для того аби дістатися до потрібного місця призначення, їм доводиться прокидатися раніше і витрачати від двох годин та більше на дорогу. 

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували логістичний об'єкт у Бучанському районі Київщини, спричинивши масштабну пожежу. Загиблих немає, проте одна людина дістала травми. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки прильоту.

Водночас у Києві почали повертати воду після нічних аварійних ремонтів. Водопостачання вже частково відновили, фахівці продовжують заповнювати міські мережі.

Київ затори автомобіль громадський транспорт пасажири
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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