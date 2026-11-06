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Главная Киев Бахматов предупредил о риске коммунальной катастрофы в Киеве

Бахматов предупредил о риске коммунальной катастрофы в Киеве

Ua ru
6 ноября 2026 10:16
Бахматов заявил об угрозе коммунального кризиса для 2 млн жителей Киева кадр из видео
Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

В Киеве из-за возможных масштабных перебоев с водоснабжением, отоплением и электроэнергией под угрозой коммунальной катастрофы могут оказаться до двух миллионов человек. В случае худшего сценария жителям столицы придется обустраивать уличные туалеты, поскольку город недостаточно подготовлен к такому кризису.

Об этом сообщил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов, передает портал Новини.LIVE.

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Ремонт в Киеве
Ремонт водопровода в Киеве. Фото: "Киевводоканал"

Бахматов предупредил о коммунальном кризисе в Киеве

По словам главы РГА, еще в январе он предлагал заранее предусмотреть обустройство уличных туалетов на случай масштабных перебоев в работе коммунальной инфраструктуры. На этот раз во время заседания Киевского городского совета депутаты и заместитель городского головы вспомнили об этой инициативе.

По словам Бахматова, ему заметили, что из-за возможного отсутствия воды, отопления и электричества такая необходимость может возникнуть не только в Деснянском районе, но и во всей столице.

"Скоро весь город будет рыть туалеты", — привел Бахматов предупреждение о возможном развитии ситуации.

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Левый берег Киева под особой угрозой

Глава Деснянской РГА подчеркнул, что наиболее уязвимой является левобережная часть столицы. Ее коммунальная инфраструктура в значительной степени зависит от работы ТЭЦ-4, ТЭЦ-6 и частично ТЭЦ-5.

По оценке Бахматова, в случае серьезных нарушений работы этих объектов последствия могут затронуть от 1,5 до 2 миллионов человек.

Чиновник считает, что Киев недостаточно подготовлен к такому развитию событий.

Также Бахматов поднял вопрос эффективности использования бюджетных средств, которые столичные власти ранее выделяли на программы подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что вечером 5 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Белоцерковской громады тремя реактивными дронами. В результате удара возникли перебои с электроснабжением. Энергетики начали переподключение потребителей на резервные линии.

Также Новини.LIVE писал, что Киев рискует столкнуться с серьезными проблемами водоснабжения и канализации зимой. Народный депутат Леся Забуранная объяснила это неготовностью резервной системы электропитания. Полноценно запустить оборудование планируют только в январе 2027 года.

КГГА водоснабжение туалеты канализация Максим Бахматов
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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