Голова Деснянської РДА Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

У Києві через можливі масштабні перебої з водопостачанням, опаленням та електроенергією під загрозою комунальної катастрофи можуть опинитися до двох мільйонів людей. У разі найгіршого сценарію жителям столиці доведеться облаштовувати вуличні туалети, оскільки місто недостатньо підготовлене до такої кризи.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов, передає портал Новини.LIVE.

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Ремонт водопроводу в Києві. Фото: "Київводоканал"

Бахматов попередив про комунальну кризу в Києві

За словами голови РДА, ще в січні він пропонував заздалегідь передбачити облаштування вуличних туалетів на випадок масштабних перебоїв у роботі комунальної інфраструктури. Цього ж разу під час засідання Київської міської ради депутати та заступник міського голови згадали про цю ініціативу.

За словами Бахматова, йому зауважили, що через можливу відсутність води, опалення та електрики така потреба може виникнути не лише в Деснянському районі, а й у всій столиці.

"Скоро все місто ритиме туалети", — навів Бахматов попередження щодо можливого розвитку ситуації.

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Очільник Деснянської РДА наголосив, що найбільш вразливою є лівобережна частина столиці. Її комунальна інфраструктура значною мірою залежить від роботи ТЕЦ-4, ТЕЦ-6 та частково ТЕЦ-5.

За оцінкою Бахматова, у разі серйозних порушень роботи цих об'єктів наслідки можуть зачепити від 1,5 до 2 мільйонів людей.

Посадовець вважає, що Київ недостатньо підготовлений до такого розвитку подій.

Також Бахматов порушив питання ефективності використання бюджетних коштів, які столична влада раніше виділяла на програми підготовки до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 5 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Білоцерківської громади трьома реактивними дронами. Унаслідок удару виникли перебої з електропостачанням. Енергетики розпочали перепідключення споживачів на резервні лінії.

Також Новини.LIVE писав, що Київ ризикує зіткнутися із серйозними проблемами водопостачання та каналізації взимку. Народна депутатка Леся Забуранна пояснила це неготовністю резервної системи електроживлення. Повноцінно запустити обладнання планують лише в січні 2027 року.