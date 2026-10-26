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Главная Киев Балистическая атака на Киев: есть пострадавшие и разрушения

Балистическая атака на Киев: есть пострадавшие и разрушения

Ua ru
26 октября 2026 22:55
Ракетный обстрел Киева 26 октября: есть пострадавшие и попадания facebook.com/DSNSKyiv
Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Киев. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

В понедельник вечером, 26 октября, российские войска обстреляли Киев баллистическими ракетами, раздавались мощные взрывы. В Днепровском районе взрывная волна выбила окна в отделениях двух больниц. Также зафиксировано попадание в здание на территории нежилой застройки, есть пострадавшие.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

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Последствия баллистической атаки РФ на Киев

По информации Виталия Кличко, в одном из медицинских учреждений Днепровского района Киева взрывная волна повредила окна в реанимационном отделении. На данный момент информации о пострадавших в больнице нет.

Мэр столицы также сообщил о повреждениях в другом медицинском учреждении этого района. Там выбило окна в двух отделениях, однако пациенты и медицинский персонал не пострадали.

Помимо повреждений медицинских учреждений, в Днепровском районе зафиксировано попадание в здание на территории нежилой застройки. По предварительной информации, возле одного из расположенных рядом супермаркетов есть погибший.

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"В Днепровском районе также зафиксировано попадание в здание на территории нежилой застройки. По предварительным данным, возле одного из расположенных рядом супермаркетов есть погибший.

В Деснянском районе попадание возле жилого дома. В нём, по предварительным данным, могут быть заблокированы люди. Пятеро пострадавших в настоящее время находятся в столице. Всех медики госпитализировали", — написал Кличко.

Позже мэр сообщил, что в столице уже семь пострадавших. В частности, шестеро раненых находятся в стационарах городских больниц.

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Скриншот сообщений Кличко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что вечером 26 октября 2026 года в Деснянском районе Киева, по предварительным данным, зафиксировали попадание рядом с одной из станций метро, где загорелся автомобиль. На место происшествия направляются экстренные службы. Также под обстрел попала бригада скорой помощи, которая ехала на вызов; по предварительным данным, есть пострадавшие.

Новини.LIVE писали, что в Святошинском районе Киева вечером 24 октября 2026 года конфликт между мужчинами перерос в перестрелку. Один мужчина погиб, еще одного госпитализировали с ранениями. Полицейские задержали стрелявшего.

Виталий Кличко Киев взрыв обстрелы атака столица разрушения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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