Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

У понеділок ввечері, 26 жовтня, російські війська балістичними ракетами атакували Київ, лунали потужні вибухи. У Дніпровському районі вибухова хвиля вибила вікна у відділеннях двох лікарень. Також зафіксовано влучання в будівлю на території нежитлової забудови, є постраждалі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

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Наслідки балістичної атаки РФ на Київ

За інформацією Віталія Кличка, в одному з медичних закладів Дніпровського району Києва вибухова хвиля пошкодила вікна в реанімаційному відділенні. Наразі інформації про постраждалих у лікарні немає.

Мер столиці також повідомив про пошкодження в іншому медзакладі цього району. Там вибило вікна у двох відділеннях, однак пацієнти та медичний персонал не постраждали.

Окрім пошкодження медичних закладів, у Дніпровському районі зафіксували влучання в будівлю на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, біля одного з розташованих поруч супермаркетів є загиблий.

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"У Дніпровському районі також влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий.

У Деснянському районі влучання біля житлового будинку. В ньому, попередньо, можуть бути заблоковані люди. Пʼятеро постраждалих наразі в столиці. Всіх медики госпіталізували", — написав Кличко.

Згодом мер повідомив, що вже 7 постраждалих у столиці. Зокрема, шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Скриншот повідомлень Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що ввечері 26 жовтня 2026 року у Деснянському районі Києва, попередньо, зафіксували влучання біля однієї зі станцій метро, де загорівся автомобіль. На місце події прямують екстрені служби. Також під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги, яка їхала на виклик, попередньо, є постраждалі.

Новини.LIVE писали, що у Святошинському районі Києва ввечері 24 жовтня 2026 року конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину. Один чоловік загинув, ще одного госпіталізували з пораненнями. Поліцейські затримали стрільця.