Киевское предприятие возместило 43 млн гривен за заниженную аренду земли

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В ходе досудебного расследования Киевской городской прокуратуры и детективов Бюро экономической безопасности было возмещено более 43 миллионов гривен арендной платы за землю. Именно такую сумму умышленно не платила директор одного из столичных предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Расследование установило, что в 2019-2020 годах предприятие использовало два земельных участка общей площадью более 40 гектаров в Дарницком районе Киева, на территории жилого массива Позняки-Западные.

Чтобы уклониться от налоговых обязательств, директор намеренно занизила денежную оценку этих земель, что позволило избежать уплаты 43 миллионов гривен арендной платы.

Подозреваемая полностью оплатила долг в бюджет во время досудебного расследования, что стало возможным благодаря усилиям прокуратуры и БЭБ.

Напомним, в Киеве бывшего руководителя метро подозревают в незаконном выезде из Украины по поддельным документам.

Недавно в Одесской области разоблачили масштабную незаконную схему для избежания уплаты налогов портов.