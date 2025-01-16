Киевское предприятие возместило 43 млн гривен за заниженную аренду земли

БЭБ и прокуратура добились возвращения 43 миллионов в бюджет
В ходе досудебного расследования Киевской городской прокуратуры и детективов Бюро экономической безопасности было возмещено более 43 миллионов гривен арендной платы за землю. Именно такую сумму умышленно не платила директор одного из столичных предприятий.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Предпринимательница занизила стоимость аренды и нанесла ущерб на 43 млн гривен
Расследование установило, что в 2019-2020 годах предприятие использовало два земельных участка общей площадью более 40 гектаров в Дарницком районе Киева, на территории жилого массива Позняки-Западные.
Чтобы уклониться от налоговых обязательств, директор намеренно занизила денежную оценку этих земель, что позволило избежать уплаты 43 миллионов гривен арендной платы.
Подозреваемая полностью оплатила долг в бюджет во время досудебного расследования, что стало возможным благодаря усилиям прокуратуры и БЭБ.
Напомним, в Киеве бывшего руководителя метро подозревают в незаконном выезде из Украины по поддельным документам.
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