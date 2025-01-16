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У Києві екскерівника метро підозрюють у виїзді за підробним ВЛК

16 січня 2025 10:43
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Екскерівник Київського метрополітену Віктор Брагінський, ймовірно, виїхав за кордон за підробленим висновком ВЛК
Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: поліція Києва
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Поліція Києва проводить слідчі дії у екскерівника КП "Київський метрополітен", який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Чоловіка було виключено з військового обліку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у четвер, 16 січня.

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За інформацією правоохоронців, рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу. Таким чином йому вдалося безперешкодно виїхати за кордон під час воєнного стану. 

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства", — йдеться у повідомленні.

Віктор Брагінський виїхав за кордон за підробленим висновком ВЛК
Відбуваються слідчі дії. Фото: поліція Києва

Зазначимо, що, ймовірно, йдеться про Віктора Брагінського. 16 липня 2014 року київський міський голова Віталій Кличко призначив його начальником КП "Київський метрополітен", де той працював до березня 2024 року.

Обшуки у Віктора Брагінського ВЛК
Повідомлення поліції Києва у Facebook

Нагадаємо, у березні 2024 року журналісти Bihus.Info оприлюднили гучне розслідування, в якому йшлося про те, що родичі екскерівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського активно скуповують елітну нерухомість і земельні ділянки. А вже 24 грудня стало відомо, що Брагінського оголошено в розшук. Його підозрюють у службовій недбалості, через яку міський бюджет зазнав значних збитків. 

Київ корупція метро поліція ВЛК

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