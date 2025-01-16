Екскерівник Київського метрополітену Віктор Брагінський, ймовірно, виїхав за кордон за підробленим висновком ВЛК

У Києві екскерівника метро підозрюють у виїзді за підробним ВЛК
Поліція Києва проводить слідчі дії у екскерівника КП "Київський метрополітен", який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Чоловіка було виключено з військового обліку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у четвер, 16 січня.
Експосадовець виїхав з України за підробленим висновком ВЛК
За інформацією правоохоронців, рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу. Таким чином йому вдалося безперешкодно виїхати за кордон під час воєнного стану.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що, ймовірно, йдеться про Віктора Брагінського. 16 липня 2014 року київський міський голова Віталій Кличко призначив його начальником КП "Київський метрополітен", де той працював до березня 2024 року.
Нагадаємо, у березні 2024 року журналісти Bihus.Info оприлюднили гучне розслідування, в якому йшлося про те, що родичі екскерівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського активно скуповують елітну нерухомість і земельні ділянки. А вже 24 грудня стало відомо, що Брагінського оголошено в розшук. Його підозрюють у службовій недбалості, через яку міський бюджет зазнав значних збитків.
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