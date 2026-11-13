Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Введение бесплатного проезда в Киеве не решит проблем, а лишь вызовет масштабный транспортный коллапс. Экономист Андрей Длигач предупреждает, что время в пути увеличится в полтора раза. В свою очередь, народный депутат Галина Янченко советует властям разобраться с остановкой транспорта во время тревог.

Об этом они высказались в эксклюзивном эфире Вечір.LIVE.

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Почему бесплатный проезд парализует Киев

Инициатива сделать общественный транспорт столицы бесплатным грозит серьезным ухудшением городской логистики. Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач в эфире Вечір.LIVE подробно объяснил, что такой шаг приведет к резкому увеличению количества желающих ездить. Соответственно, возникнет необходимость расширять маршрутную сеть и выводить дополнительные автобусы на и без того перегруженные дороги.

По подсчетам эксперта, пассажиры будут тратить на ожидание своего рейса дополнительные два цикла, что составляет от 6 до 12 минут. В результате вместо того, чтобы создавать ценность на рабочих местах, люди будут тратить лишнее время в очередях. Общее время обычной поездки по городу рискует увеличиться почти в полтора раза.

"Бесплатный транспорт ухудшит ситуацию с безопасностью и усугубит транспортный коллапс. Здесь просто математика и поведенческая экономика. Здесь не нужны какие-то сложные модели", — отметил Длигач.

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Он напомнил о недавней публикации журнала «Форбс», в которой было показано, что две трети государственных программ носят чисто популистский характер, из-за чего значительные объемы государственных инвестиций уходят в никуда.

"Только что я читал лекцию в Национальном банке, рассказывал о построении экономики. Национальный кэшбэк стимулирует покупку китайских товаров. Хотя это кажется неочевидным, но тот, кто знаком с поведенческой экономикой, видит все эти последствия", — подчеркнул глава Advanter Group.

Вместо отмены оплаты проезда специалист предлагает перераспределить транспортные потоки с помощью логических схем и обустроить выделенные полосы движения. Еще одним необходимым шагом должно стать глобальное изменение графиков работы. По оценкам экономиста, такие структурные изменения позволят сократить среднее время прохождения маршрута по городу до 48 минут.

Позиция парламента и пример Харькова

Народный депутат Галина Янченко считает, что столичным властям сначала следует решить существующие проблемы безопасности и логистики, в которых местная политика откровенно хромает. В частности, политик не понимает логики остановки общественного транспорта и метрополитена на мостах во время воздушных тревог.

"То есть людям безопаснее ехать на маршрутке или на собственном транспорте через мост, чем стоять в пробках перед этим мостом, поскольку пропускная способность мостов очень ограничена, безопаснее, чем проехать 5 минут, фактически, даже меньше — несколько минут — через этот мост в метро. Но я этого не понимаю", — возмутилась народная депутатка, подчеркнув необходимость урегулировать этот вопрос.

Что касается идеи бесплатного транспорта, депутат категорична. Она заявила, что государственные средства сегодня должны направляться исключительно на оборону страны и обеспечение нужд войны. Если же город хочет отменить плату за проезд, он должен делать это, опираясь на собственные ресурсы.

В качестве примера она привела опыт главы Харькова Игоря Терехова, который ввел бесплатный проезд для горожан.

"Насколько это решение было там эффективным, оправданным, нужным для харьковчан, мы не знаем. Но он денег из государственного бюджета не просил. То есть нашел какие-то местные", — констатировала Янченко.

Новини.LIVE сообщали, что ранее Владимир Зеленский после селекторного совещания допустил, что из-за перебоев в работе метро и проблем с мостами в Киеве могут сделать бесплатным наземный транспорт — соответствующую программу он поручил подготовить.

Свою концепцию этого решения также предложил народный депутат Владимир Крейденко: он советует отменить оплату в часы пик с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, а для переправы через Днепр запустить отдельные бесплатные автобусные маршруты.

В то же время адвокат Полина Марченко предупредила, что резкий рост спроса на поездки может загнать столичный транспорт в тупик из-за уже существующей острой нехватки водителей.

Сейчас же город пытается разгрузить транспортную сеть с помощью резервных автобусов на маршрутах вдоль линий метро, хотя полностью заменить метро и электротранспорт они не в состоянии. В КМВА ранее объясняли, от чего зависит выпуск дополнительных машин и когда удастся открыть новые полосы на поврежденных мостах.