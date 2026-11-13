Громадський транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE

Запровадження безкоштовного проїзду в Києві не вирішить проблем, а лише спровокує масштабний транспортний колапс. Економіст Андрій Длігач попереджає, що час у дорозі зросте в півтора раза. Натомість нардепка Галина Янченко радить владі розібратися із зупинкою транспорту під час тривог.

Про це вони висловились в ексклюзивному ефірі Вечір.LIVE.

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Чому безкоштовний проїзд паралізує Київ

Ініціатива зробити громадський транспорт столиці безкоштовним загрожує серйозним погіршенням міської логістики. Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач в ефірі Вечір.LIVE детально пояснив, що такий крок призведе до різкого збільшення кількості охочих їздити. Відповідно, виникне потреба розширювати маршрутну сітку та виводити додаткові автобуси на і без того перевантажені дороги.

За підрахунками експерта, пасажири витрачатимуть на очікування свого рейсу додаткові два цикли, що становить від 6 до 12 хвилин. У результаті замість створення цінності на робочих місцях, люди витрачатимуть зайвий час у чергах. Сумарний час звичайної поїздки містом ризикує зрости майже в півтора раза.

"Безкоштовний транспорт погіршить ситуацію і безпекову, і посилить транспортний колапс. Тут просто математика і поведінкова економіка. Тут не треба якихось складних моделей", — зазначив Длігач.

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Він нагадав про недавню публікацію видання Форбс, яка засвідчила, що дві третини державних програм є суто популістичними, через що значні обсяги державних інвестицій викидаються в нуль.

"Щойно я мав лекцію в Національному банку, розповідав про будівництво економіки. Національний кешбек стимулює покупку китайських товарів. Хоча це здається неочевидним, але той, хто знає поведінкову економіку, бачить всі ці наслідки", — підкреслив голова Advanter Group.

Замість скасування оплати проїзду фахівець пропонує перерозподілити транспортні потоки завдяки логічним схемам та облаштувати виділені смуги руху. Ще одним необхідним кроком має стати глобальна зміна графіків роботи. За оцінками економіста, такі структурні зміни дозволять скоротити середній час проходження маршруту містом до 48 хвилин.

Позиція парламенту та приклад Харкова

Народна депутатка Галина Янченко вважає, що столичній владі спочатку варто вирішити наявні безпекові та логістичні проблеми, у яких місцева політика відверто шкутильгає. Зокрема, політикиня не розуміє логіки зупинки громадського транспорту та метрополітену на мостах під час повітряних тривог.

"Тобто людям їздити маршруткою або приватним своїм транспортом через міст безпечніше, чи стояти в заторах перед цим мостом, тому що пропускна здатність мостів дуже обмежена, безпечніше, ніж проїхати 5 хвилин, фактично, через навіть менше кілька хвилин через цей міст в метро. Але я цього не розумію", — обурилася нардепка, наголосивши на необхідності відрегулювати це питання.

Щодо ідеї безкоштовного транспорту, депутатка категорична. Вона заявила, що державні кошти сьогодні мають йти виключно на оборону країни та забезпечення потреб війни. Якщо ж місто хоче скасувати плату за проїзд, воно повинно робити це, спираючись на власні ресурси.

Як приклад вона навела досвід очільника Харкова Ігоря Терехова, який запровадив безоплатний проїзд для містян.

"Наскільки це рішення було там ефективним, виправданим, потрібним для харків'ян, ми не знаємо. Але він грошей з державного бюджету не просив. Тобто знайшов якісь місцеві", — констатувала Янченко.

Новини.LIVE інформували, що раніше Володимир Зеленський після селекторної наради допустив, що через перебої в роботі метро та проблеми з мостами у Києві можуть зробити безкоштовним наземний транспорт — відповідну програму він доручив підготувати.

Свою концепцію цього рішення також запропонував нардеп Володимир Крейденко: він радить скасувати оплату в години пік з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00, а для переправи через Дніпро запустити окремі безоплатні автобусні шатли.

Водночас адвокатка Поліна Марченко застерегла, що різке зростання попиту на поїздки може загнати столичний транспорт у глухий кут через уже наявний гострий брак водіїв.

Наразі ж місто намагається розвантажити сполучення шляхом резервних автобусів на маршрутах уздовж гілок метро, хоча повністю замінити підземку й електротранспорт вони не здатні. У КМВА раніше пояснювали, від чого залежить випуск додаткових машин та коли вдасться відкрити нові смуги на пошкоджених мостах.