Погода в Киеве 28 сентября: синоптики прогнозируют до +20 °С

Без дождей и до +20 °С: погода в Киеве на завтра
В Киеве и Киевской области в понедельник, 28 сентября, ожидается сухая осенняя погода с переменной облачностью. В столице днем воздух прогреется до +18...+20 °С, а в области максимальная температура также достигнет +20 °С.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 28 сентября
В столице в течение дня прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не ожидают, поэтому зонты не понадобятся.
При этом ночь будет прохладной. Температура воздуха в Киеве опустится до +8...+10 °С. Днем станет значительно теплее — столбики термометров поднимутся до +18...+20 °С.
Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с.
Температура в Киевской области
На территории Киевской области погодные условия существенно не будут отличаться от столичных. В течение суток будет преобладать переменная облачность, а осадков не ожидается.
Ночью в разных районах Киевской области температура составит от +5 °С до +10 °С. В дневные часы синоптики прогнозируют +15...+20 °С.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал об актуальных ценах на топливо в Киеве по состоянию на 27 сентября. Стоимость бензина А-95 на разных АЗС отличалась почти на девять гривен за литр — от 85,90 гривны на KLO до 94,90 гривны на SOCAR.
Также Новини.LIVE сообщал, что российские атаки создали дополнительную нагрузку на цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру Киева и области. После ударов возникли перебои с трансляцией части телеканалов, а дата-центр COSMONOVA после повторных ударов прекратил работу.