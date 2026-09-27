Погода в Киеве 28 сентября: синоптики прогнозируют до +20 °С

Украинцы на улицах Киева. Фото: КГГА

В Киеве и Киевской области в понедельник, 28 сентября, ожидается сухая осенняя погода с переменной облачностью. В столице днем воздух прогреется до +18...+20 °С, а в области максимальная температура также достигнет +20 °С.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 28 сентября

В столице в течение дня прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не ожидают, поэтому зонты не понадобятся.

При этом ночь будет прохладной. Температура воздуха в Киеве опустится до +8...+10 °С. Днем станет значительно теплее — столбики термометров поднимутся до +18...+20 °С.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с.

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Температура в Киевской области

На территории Киевской области погодные условия существенно не будут отличаться от столичных. В течение суток будет преобладать переменная облачность, а осадков не ожидается.

Ночью в разных районах Киевской области температура составит от +5 °С до +10 °С. В дневные часы синоптики прогнозируют +15...+20 °С.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал об актуальных ценах на топливо в Киеве по состоянию на 27 сентября. Стоимость бензина А-95 на разных АЗС отличалась почти на девять гривен за литр — от 85,90 гривны на KLO до 94,90 гривны на SOCAR.

Также Новини.LIVE сообщал, что российские атаки создали дополнительную нагрузку на цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру Киева и области. После ударов возникли перебои с трансляцией части телеканалов, а дата-центр COSMONOVA после повторных ударов прекратил работу.