Погода у Києві 28 вересня: синоптики прогнозують до +20 °С

Українці на вулицях Києва. Фото: КМДА

У Києві та Київській області в понеділок, 28 вересня, очікується суха осіння погода з мінливою хмарністю. У столиці вдень повітря прогріється до +18...+20 °С, а в області максимальна температура також сягатиме +20 °С.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 28 вересня

У столиці протягом дня прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не очікують, тому парасолі не знадобляться.

При цьому ніч буде прохолодною. Температура повітря у Києві опуститься до +8...+10 °С. Удень стане значно тепліше — стовпчики термометрів піднімуться до +18...+20 °С.

Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

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На території Київської області погодні умови суттєво не відрізнятимуться від столичних. Протягом доби переважатиме мінлива хмарність, а опадів не передбачається.

Уночі в різних районах Київщини температура становитиме від +5 °С до +10 °С. У денні години синоптики прогнозують +15...+20 °С.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про актуальні ціни на пальне в Києві станом на 27 вересня. Вартість бензину А-95 на різних АЗС відрізнялася майже на дев'ять гривень за літр — від 85,90 гривні на KLO до 94,90 гривні на SOCAR.

Також Новини.LIVE повідомляв, що російські атаки створили додаткове навантаження на цифрову та телекомунікаційну інфраструктуру Києва й області. Після ударів виникли перебої з трансляцією частини телеканалів, а дата-центр COSMONOVA після повторних уражень припинив роботу.