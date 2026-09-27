Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Без дощів і до +20 °С: погода у Києві на завтра

Без дощів і до +20 °С: погода у Києві на завтра

Ua ru
27 вересня 2026 21:30
Погода у Києві 28 вересня: синоптики прогнозують до +20 °С
Українці на вулицях Києва. Фото: КМДА

У Києві та Київській області в понеділок, 28 вересня, очікується суха осіння погода з мінливою хмарністю. У столиці вдень повітря прогріється до +18...+20 °С, а в області максимальна температура також сягатиме +20 °С.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Реклама
Погода в Киеве
Прогноз погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 28 вересня

У столиці протягом дня прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не очікують, тому парасолі не знадобляться.

При цьому ніч буде прохолодною. Температура повітря у Києві опуститься до +8...+10 °С. Удень стане значно тепліше — стовпчики термометрів піднімуться до +18...+20 °С.

Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Читайте також:

Температура на Київщині

На території Київської області погодні умови суттєво не відрізнятимуться від столичних. Протягом доби переважатиме мінлива хмарність, а опадів не передбачається.

Уночі в різних районах Київщини температура становитиме від +5 °С до +10 °С. У денні години синоптики прогнозують +15...+20 °С.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про актуальні ціни на пальне в Києві станом на 27 вересня. Вартість бензину А-95 на різних АЗС відрізнялася майже на дев'ять гривень за літр — від 85,90 гривні на KLO до 94,90 гривні на SOCAR.

Також Новини.LIVE повідомляв, що російські атаки створили додаткове навантаження на цифрову та телекомунікаційну інфраструктуру Києва й області. Після ударів виникли перебої з трансляцією частини телеканалів, а дата-центр COSMONOVA після повторних уражень припинив роботу.

погода негода Укргідрометцентр прогноз погоди погодні умови погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації