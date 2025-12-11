Проведение выборов в Украине во время войны - готов ли Киев

Голосование. Фото: УНИАН

В Украине активно обсуждают тему проведения выборов. Самой большой преградой сейчас являются законодательные нюансы и обстановка безопасности, ведь Россия не прекращает обстрелы ни на минуту. Однако, в Киеве есть возможности провести выборы в укрытиях.

Об этом сообщил председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик в эфире программы "Київський час".

Кирилл Фесик подчеркнул, что темпы развития системы укрытий были очень быстрыми, поэтому есть достаточный запас защитных помещений, которые можно использовать во время массовых мероприятий, включая избирательный процесс. По его словам, многие локации уже оснащены камерами наблюдения и другими элементами безопасности, что делает их пригодными для содержания людей в случае воздушной тревоги.

Глава Оболонской РГА привел и конкретные данные: только в его районе обнародована информация примерно о 480 укрытиях. Он отметил, что с таким количеством защитных точек город способен обеспечить организацию выборов.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо как можно быстрее провести выборы. Впоследствии он добавил, что по его подсчетам более 80% украинцев хотят мира, но не уточнил, откуда у него такие данные.

Зато в ЕС заявили, что считают Владимира Зеленского легитимным президентом. Сам же Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам, но назвал несколько условий.

В то же время в КГГА призвали провести местные выборы, а в ЦИК назвали сроки, как долго продлится подготовка к проведению выборов.