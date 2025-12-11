Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Безопасные выборы в Киеве — хватит ли укрытий для голосования

Безопасные выборы в Киеве — хватит ли укрытий для голосования

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 08:13
Проведение выборов в Украине во время войны - готов ли Киев
Голосование. Фото: УНИАН

В Украине активно обсуждают тему проведения выборов. Самой большой преградой сейчас являются законодательные нюансы и обстановка безопасности, ведь Россия не прекращает обстрелы ни на минуту. Однако, в Киеве есть возможности провести выборы в укрытиях.

Об этом сообщил председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик в эфире программы "Київський час".

Реклама
Читайте также:

Есть ли в Киеве достаточно укрытий, чтобы там проводить голосование

Кирилл Фесик подчеркнул, что темпы развития системы укрытий были очень быстрыми, поэтому есть достаточный запас защитных помещений, которые можно использовать во время массовых мероприятий, включая избирательный процесс. По его словам, многие локации уже оснащены камерами наблюдения и другими элементами безопасности, что делает их пригодными для содержания людей в случае воздушной тревоги.

Глава Оболонской РГА привел и конкретные данные: только в его районе обнародована информация примерно о 480 укрытиях. Он отметил, что с таким количеством защитных точек город способен обеспечить организацию выборов.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо как можно быстрее провести выборы. Впоследствии он добавил, что по его подсчетам более 80% украинцев хотят мира, но не уточнил, откуда у него такие данные.

Зато в ЕС заявили, что считают Владимира Зеленского легитимным президентом. Сам же Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам, но назвал несколько условий.

В то же время в КГГА призвали провести местные выборы, а в ЦИК назвали сроки, как долго продлится подготовка к проведению выборов.

Киев выборы Украина голосование укрытия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации