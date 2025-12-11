Відео
Головна Київ Безпечні вибори в Києві — чи вистачить укриттів для голосування

Безпечні вибори в Києві — чи вистачить укриттів для голосування

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 08:13
Проведення виборів в Україні під час війни — чи готовий Київ
Голосування. Фото: УНІАН

В Україні активно обговорюють тему проведення виборів. Найбільшою перепоною наразі є законодавчі нюанси та безпекова обстановка, адже Росія не припиняє обстріли ні на мить. Проте, у Києві є можливості провести вибори в укриттях.

Про це повідомив голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик в ефірі програми "Київський час".

Чи є в Києві достатньо укриттів, щоб там проводити голосування

Кирило Фесик підкреслив, що темпи розвитку системи укриттів були дуже швидкими, тож є достатній запас захисних приміщень, які можна використати під час масових заходів, включаючи виборчий процес. За його словами, багато локацій уже оснащено камерами спостереження та іншими елементами безпеки, що робить їх придатними для тримання людей у разі повітряної тривоги.

Очільник Оболонської РДА навів і конкретні дані: лише в його районі оприлюднено інформацію приблизно про 480 укриттів. Він зазначив, що з такою кількістю захисних точок місто здатне забезпечити організацію виборів.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно якнайшвидше провести вибори. Згодом він додав, що за його підрахунками понад 80% українців хочуть миру, але не уточнив, звідки у нього такі дані.  

Натомість в ЄС заявили, що вважають Володимира Зеленського легітимним президентом. Сам же Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів, але назвав кілька умов.

Водночас в КМДА закликали провести місцеві вибори, а в ЦВК назвали терміни, як довго триватиме підготовка до проведення виборів

