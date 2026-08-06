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Главная Киев Южанина: в бюджете нет средств на компенсации бизнеса после атаки РФ на Киевщину

Южанина: в бюджете нет средств на компенсации бизнеса после атаки РФ на Киевщину

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 17:25
Южанина объяснила, почему государство не компенсирует бизнесу убытки после удара по Киевской области
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Массированная российская атака на Киевскую область в ночь на 5 августа нанесла украинскому бизнесу ущерб в миллиарды. Однако государство не имеет возможности компенсировать эти потери.

Об этом заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Южанина оценила масштабы убытков бизнеса

По словам депутата, масштабы разрушений настолько велики, что речь идет о миллиардных убытках, которые невозможно покрыть за счет государственного бюджета.

"На самом деле это миллиардные убытки. Это не то, что можно компенсировать даже из государственного бюджета, потому что в государственном бюджете нет средств на такие цели", — подчеркнула Южанина.

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки были разрушены распределительные центры крупных украинских компаний, а также погибли по меньшей мере 16 человек. Это стало одним из самых тяжелых ударов по логистической и торговой инфраструктуре Украины за последнее время.

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Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной российской атаки в ночь на 5 августа ряд украинских и международных компаний сообщил об уничтожении складов, логистических центров и значительных материальных убытках. Среди пострадавших — PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" и "Тойота-Украина". Компания Fozzy Group заявила о гибели шести сотрудников.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной российской атаки в ночь на 5 августа под удар попала железнодорожная платформа "Квітнева" в Броварском районе Киевской области. По последним данным, там погибли как минимум восемь человек.

Киев война в Украине эфир Новини.LIVE атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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