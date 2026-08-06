Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Южаніна: у бюджеті немає коштів на компенсації бізнесу після атаки РФ на Київщину

Южаніна: у бюджеті немає коштів на компенсації бізнесу після атаки РФ на Київщину

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 17:25
Южаніна пояснила, чому держава не компенсує бізнесу збитки після удару по Київщині
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Масована російська атака на Київщину в ніч на 5 серпня завдала українському бізнесу мільярдних збитків. Однак держава не має можливості компенсувати ці втрати.

Про це заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Южаніна оцінила масштаби збитків бізнесу

За словами депутатки, масштаби руйнувань настільки великі, що йдеться про мільярдні збитки, які неможливо покрити коштом державного бюджету.

"Насправді це мільярдні збитки. Це не те, що можна компенсувати навіть з державного бюджету, тому що в державному бюджеті коштів немає на такій цілі", — наголосила Южаніна.

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки було зруйновано розподільчі центри великих українських компаній, а також загинули щонайменше 16 людей. Це стало одним із найважчих ударів по логістичній та торговельній інфраструктурі України за останній час.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня низка українських та міжнародних компаній повідомила про знищення складів, логістичних центрів і значні матеріальні збитки. Серед постраждалих — PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" та "Тойота-Україна". Компанія Fozzy Group заявила про загибель шістьох співробітників.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня під удар потрапила залізнична платформа "Квітнева" у Броварському районі Київської області. За останніми даними, там загинули щонайменше вісім людей.

Київ війна в Україні ефір Новини.LIVE атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації