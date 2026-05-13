Благотворитель из Киева заработал на незаконной легализации мигрантов

Задержание фигурантов дела. Фото: Нацполиция Украины

Более 100 выходцев из стран Центральной Азии незаконно легализовались в Украине, приобретя статус "волонтеров" за несколько тысяч долларов. Организатором масштабной схемы оказался 47-летний киевлянин, который использовал собственный благотворительный фонд для выдачи фиктивных документов иностранцам, за что ему теперь грозит до девяти лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

В Киеве разоблачили благотворителя в незаконной легализации мигрантов

Имея статус учредителя благотворительной организации, киевлянин наладил продажу фиктивных документов, которые превращали иностранцев в якобы официальных волонтеров его фонда. Для реализации замысла он привлек 39-летнюю знакомую, которая взяла на себя всю бумажную работу, изготавливая документы о трудоустройстве и волонтерстве, а также непосредственно контактировала с клиентами и передавала им готовые бумаги.

Документы, которые обнаружили во время обысков. Фото: Нацполиция Украины

Главной целевой аудиторией дельцов стали граждане стран Центральной Азии. Оплатив от 2 000 до 3 000 долларов, клиенты получали официальные приглашения от фонда, что становилось основанием для оформления вида на жительство в Украине.

Обыски у подозреваемых. Фото: Нацполиция Украины

Такой пакет документов гарантировал иностранцам не только легализацию, но и возможность свободно въезжать в государство и систематически пересекать границу. Следствие уже установило, что "услугами" благотворителя успели воспользоваться более 100 человек. Сейчас правоохранители инициировали процесс аннулирования выданных удостоверений, после чего этим иностранцам запретят въезд на украинскую территорию.

Обыски правоохранителями. Фото: Нацполиция Украины

Во время обысков в квартирах фигурантов полицейские нашли доказательства незаконной деятельности: наличные средства, банковские карты, черновые записи и рабочую документацию. Кроме того, были изъяты печати, готовые виды на жительство, копии паспортов клиентов, мобильные телефоны, флеш-накопители и ноутбуки.

Основателю фонда уже сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Его сообщница получила подозрение по части 2 той же статьи. Если вину докажут, фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.

