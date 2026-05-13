Благодійник з Києва заробив на незаконній легалізації мігрантів

Понад 100 вихідців із країн Центральної Азії незаконно легалізувалися в Україні, придбавши статус "волонтерів" за кілька тисяч доларів. Організатором масштабної схеми виявився 47-річний киянин, який використовував власний благодійний фонд для видачі фіктивних документів іноземцям, за що йому тепер загрожує до дев'яти років тюрми.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

У Києві викрили благодійника у незаконній легалізації мігрантів

Маючи статус засновника благодійної організації, киянин налагодив продаж фіктивних документів, які перетворювали іноземців на нібито офіційних волонтерів його фонду. Для реалізації задуму він залучив 39-річну знайому, яка взяла на себе всю паперову роботу, виготовляючи документи про працевлаштування та волонтерство, а також безпосередньо контактувала з клієнтами та передавала їм готові папери.

Головною цільовою аудиторією ділків стали громадяни країн Центральної Азії. Сплативши від 2 000 до 3 000 доларів, клієнти отримували офіційні запрошення від фонду, що ставало підставою для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Такий пакет документів гарантував іноземцям не лише легалізацію, а й можливість вільно в'їжджати в державу та систематично перетинати кордон. Слідство вже встановило, що "послугами" благодійника встигли скористатися понад 100 осіб. Наразі правоохоронці ініціювали процес анулювання виданих посвідок, після чого цим іноземцям заборонять в'їзд на українську територію.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів поліцейські знайшли докази незаконної діяльності: готівкові кошти, банківські картки, чорнові записи та робочу документацію. Крім того, було вилучено печатки, готові посвідки на проживання, копії паспортів клієнтів, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та ноутбуки.

Засновнику фонду вже повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Його спільниця отримала підозру за частиною 2 тієї ж статті. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Новини.LIVE писали раніше, що у центрі справи опинився масштабний проєкт елітної нерухомості у селі Козин на Київщині. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про вручення нових підозр у межах розслідування щодо відмивання активів, отриманих незаконним шляхом. За версією слідства, йдеться про легалізацію майна на понад 460 млн грн.

Також в Київській області викрили чиновників Білоцерквівської міської ради, які нажилися на закупівлі генераторів для об'єктів критичної інфраструктури. Вони закупили техніку за значно вищими цінами, аніж є на ринку.