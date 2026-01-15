В Киеве будут судить должностных лиц Киевзеленстроя за растрату 4,8 млн грн

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве в суд передали дело о растрате чиновниками более 4,8 млн грн бюджетных средств, выделенных на борьбу с амброзией. Обвиняемыми в производстве стали бывший генеральный директор коммунального объединения "Киевзеленстрой" и главный агроном Службы контроля за состоянием зеленых насаждений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствием было установлено, что нарушения были связаны с проведением тендера на выполнение работ по ликвидации карантинных сорняков химикатами. После заключения договора должностные лица коммунального объединения, по версии правоохранителей, вступили в сговор с руководителем частной подрядной компании, которая должна была выполнять обработку территорий от амброзии.

В служебной документации они существенно завысили площади, которые были уже якобы обработаны от карантинных растений. На основании этих данных подрядной организации перечислили средства за работы, которые фактически вообще не выполнялись или делались не в полном объеме.

Проведенная судебно-экономическая экспертиза показала, что в результате таких действий бюджету был нанесен ущерб на сумму более 4,8 млн гривен. По квалификации следствия, речь идет об особо крупном размере ущерба.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Суд должен дать правовую оценку действиям бывших должностных лиц коммунального предприятия.

Напомним, "Киевзеленстрой" нередко фигурирует в уголовных делах о хищении средств. Недавно правоохранители разоблачили схему на ремонте "Гидропарка".

Тем временем продолжается расследование резонансного коррупционного дела, где фигурирует нардеп Юлия Тимошенко.