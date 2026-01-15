Відео
Головна Київ Боротьба з амброзією на папері — у Києві судитимуть чиновників

Боротьба з амброзією на папері — у Києві судитимуть чиновників

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:05
У Києві судитимуть посадовців Київзеленбуду за розтрату 4,8 млн грн
Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві до суду передали справу про розтрату чиновниками понад 4,8 млн грн бюджетних коштів, виділених на боротьбу з амброзією. Обвинуваченими у провадженні стали колишній генеральний директор комунального об'єднання "Київзеленбуд" та головний агроном Служби контролю за станом зелених насаджень. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

У Києві чиновники розікрали гроші, які виділили на  боротьбу з амброзією

Слідством було встановлено, що порушення були пов'язані з проведенням тендеру на виконання робіт із ліквідації карантинних бур'янів хімікатами. Після укладення договору посадовці комунального об'єднання, за версією правоохоронців, вступили у змову з керівником приватної підрядної компанії, яка мала виконувати обробку територій від амброзії.

У службовій документації вони суттєво завищили площі, які були вже нібито оброблені від карантинних рослин. На підставі цих даних підрядній організації перерахували кошти за роботи, які фактично взагалі не виконувалися або робилися не в повному обсязі.

Проведена судово-економічна експертиза показала, що внаслідок таких дій бюджету було завдано збитків на суму понад 4,8 млн гривень. За кваліфікацією слідства, йдеться про особливо великий розмір шкоди.

Наразі досудове розслідування завершене, матеріали справи передані до суду для розгляду по суті. Суд має надати правову оцінку діям колишніх посадовців комунального підприємства.

Нагадаємо, "Київзеленбуд" нерідко фігурує в кримінальних справах щодо розкрадання коштів. Нещодавно правоохоронці викрили схему на ремонті "Гідропарку".

Тим часом триває розслідування резонансної корупційної справи, де фігурує нардепка Юлія Тимошенко

Київ суд хабар гроші прокуратура Київзеленбуд
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
