Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow БпЛА попал в жилой дом в одном из районов Киева — КГВА arrow

БпЛА попал в жилой дом в одном из районов Киева — КГВА

23 марта 2025 00:32
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Атака на Киев в ночь на 23 марта — дрон попал в дом
Пожарные тушат огонь в доме. Иллюстративное фото: ГСЧС
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Днепровском районе Киева ударный беспилотник попал в жилой многоквартирный дом в ночь на 23 марта. На место выехали оперативные службы.

Об этом сообщает глава КГГА Тимур Ткаченко в Telegram.

Читайте также:

Атака на Киев в ночь на 23 марта

"По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе. На место направляются службы. Информация о пострадавших устанавливается", — отметил Ткаченко.

Он призвал киевлян беречь себя и находиться в укрытиях.

БпЛА попал в жилой дом в одном из районов Киева — КГВА - фото 1
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Также о последствиях российского обстрела высказался и мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что в результате падения обломков сбитого дрона возник пожар.

"Попадание обломков в жилой дом в Днепровском районе. Пылает на верхних этажах. Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО. Не оставляйте укрытий! " — написал Кличко.

БпЛА попал в жилой дом в одном из районов Киева — КГВА - фото 2
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Позже мэр столицы добавил, что обломки упали на нежилое помещение.

Сейчас в Киеве и области около пяти часов продолжается воздушная тревога. Угроза связана с атакой ударных беспилотников. По этой причине опасность объявлена и в других областях.

Атака Росії на Київ в ніч проти 23 березня
Воздушная тревога в Украине 23 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что шумно в Киеве было и около 21:00 22 марта. По данным местных властей, работали силы ПВО.

Также мы сообщали, что в результате российской атаки в одном из районов Киева упали обломки сбитого "шахеда" вечером 22 марта. В КГВА сделали заявление относительно разрушений и пострадавших.

Добавим, что вечером 22 марта взрывы раздавались и в Запорожье. Россияне атаковали регион КАБами.

Киев пожар обстрелы ПВО дом беспилотник
Реклама
Реклама
Реклама