Атака на Киев в ночь на 23 марта — дрон попал в дом

БпЛА попал в жилой дом в одном из районов Киева — КГВА
В Днепровском районе Киева ударный беспилотник попал в жилой многоквартирный дом в ночь на 23 марта. На место выехали оперативные службы.
Об этом сообщает глава КГГА Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака на Киев в ночь на 23 марта
"По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе. На место направляются службы. Информация о пострадавших устанавливается", — отметил Ткаченко.
Он призвал киевлян беречь себя и находиться в укрытиях.
Также о последствиях российского обстрела высказался и мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что в результате падения обломков сбитого дрона возник пожар.
"Попадание обломков в жилой дом в Днепровском районе. Пылает на верхних этажах. Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО. Не оставляйте укрытий! " — написал Кличко.
Позже мэр столицы добавил, что обломки упали на нежилое помещение.
Сейчас в Киеве и области около пяти часов продолжается воздушная тревога. Угроза связана с атакой ударных беспилотников. По этой причине опасность объявлена и в других областях.
Напомним, что шумно в Киеве было и около 21:00 22 марта. По данным местных властей, работали силы ПВО.
Также мы сообщали, что в результате российской атаки в одном из районов Киева упали обломки сбитого "шахеда" вечером 22 марта. В КГВА сделали заявление относительно разрушений и пострадавших.
Добавим, что вечером 22 марта взрывы раздавались и в Запорожье. Россияне атаковали регион КАБами.
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