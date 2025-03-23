Атака на Киев в ночь на 23 марта — дрон попал в дом

Пожарные тушат огонь в доме. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Днепровском районе Киева ударный беспилотник попал в жилой многоквартирный дом в ночь на 23 марта. На место выехали оперативные службы.

Об этом сообщает глава КГГА Тимур Ткаченко в Telegram.

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"По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе. На место направляются службы. Информация о пострадавших устанавливается", — отметил Ткаченко.

Он призвал киевлян беречь себя и находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Также о последствиях российского обстрела высказался и мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что в результате падения обломков сбитого дрона возник пожар.

"Попадание обломков в жилой дом в Днепровском районе. Пылает на верхних этажах. Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО. Не оставляйте укрытий! " — написал Кличко.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Позже мэр столицы добавил, что обломки упали на нежилое помещение.

Сейчас в Киеве и области около пяти часов продолжается воздушная тревога. Угроза связана с атакой ударных беспилотников. По этой причине опасность объявлена и в других областях.

Воздушная тревога в Украине 23 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что шумно в Киеве было и около 21:00 22 марта. По данным местных властей, работали силы ПВО.

Также мы сообщали, что в результате российской атаки в одном из районов Киева упали обломки сбитого "шахеда" вечером 22 марта. В КГВА сделали заявление относительно разрушений и пострадавших.

Добавим, что вечером 22 марта взрывы раздавались и в Запорожье. Россияне атаковали регион КАБами.