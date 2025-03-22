Обстріл Києва — у Подільському районі зафіксовано падіння безпілотника

У Києві в одному з районів зафіксовано падіння БпЛА — що відомо
У суботу, 22 березня, у Подільському районі Києва зафіксовано падіння безпілотника. Росіяни продовжують атакувати столицю дронами.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака на Київ
За словами Ткаченка, руйнувань і постраждалих унаслідок падіння російського дрона немає.
"У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо — без руйнувань та постраждалих, — йдеться у повідомленні.
Голова КМВА додав, що наразі загроза для Києва залишається, тому містянам варто залишатися в укриттях.
"Будь ласка, залишайтесь в укриттях, загроза для столиці залишається", — підсумував Ткаченко.
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