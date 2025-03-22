Обстріл Києва — у Подільському районі зафіксовано падіння безпілотника

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У суботу, 22 березня, у Подільському районі Києва зафіксовано падіння безпілотника. Росіяни продовжують атакувати столицю дронами.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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За словами Ткаченка, руйнувань і постраждалих унаслідок падіння російського дрона немає.

"У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо — без руйнувань та постраждалих, — йдеться у повідомленні.

Голова КМВА додав, що наразі загроза для Києва залишається, тому містянам варто залишатися в укриттях.

"Будь ласка, залишайтесь в укриттях, загроза для столиці залишається", — підсумував Ткаченко.

Повідомлення Ткаченка у Telegram

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