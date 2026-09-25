Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Буданов призвал партнеров усилить ПВО Украины

Буданов призвал партнеров усилить ПВО Украины

Ua ru
25 сентября 2026 20:19
Буданов об атаке РФ на Киев: Украине нужны системы ПВО
Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Российские беспилотники в течение дня атаковали гражданскую инфраструктуру Киева, в результате чего погибли люди и десятки граждан пострадали. После этого руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов призвал международных партнеров усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Офиса Президента Украины в соцсетях.

Реклама

Буданов отреагировал на удары по Киеву

По словам Буданова, российские дроны атаковали жилой дом, офисный центр и здание Высшего совета правосудия. Он подчеркнул, что среди пораженных объектов не было военных целей.

Буданов сообщил, что среди жертв есть 14-летний мальчик, который в момент удара находился дома. Десятки киевлян пострадали, среди раненых также есть дети.

"Ни одного военного объекта. Единственная цель — террор гражданского населения", — заявил Буданов.

Читайте также:

Руководитель Офиса Президента призвал международное сообщество не игнорировать российские удары по гражданской инфраструктуре, поскольку Украине необходимы дополнительные средства для противодействия беспилотникам.

"Мир не должен закрывать глаза на этот российский террор. Украине нужны системы ПВО и оружие от партнеров прямо сейчас", — подчеркнул Буданов.

Также глава ОП добавил, что Украина будет работать над усилением противодействия российским дронам и подготовкой ответа на атаки. Он также выразил соболезнования семьям погибших и призвал украинцев поддерживать друг друга.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил о четырех погибших и семи раненых в результате российского удара дроном по офисному зданию в Киеве. Глава государства призвал партнеров ответить на атаки усилением санкций против РФ и украинских дальнобойных возможностей.

Также Новини.LIVE рассказывал, что утром 25 сентября российский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом в Печерском районе столицы.

Офис президента Киев обстрелы ПВО Кирилл Буданов война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации