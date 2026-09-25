Буданов об атаке РФ на Киев: Украине нужны системы ПВО

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Российские беспилотники в течение дня атаковали гражданскую инфраструктуру Киева, в результате чего погибли люди и десятки граждан пострадали. После этого руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов призвал международных партнеров усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Офиса Президента Украины в соцсетях.

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Буданов отреагировал на удары по Киеву

По словам Буданова, российские дроны атаковали жилой дом, офисный центр и здание Высшего совета правосудия. Он подчеркнул, что среди пораженных объектов не было военных целей.

Буданов сообщил, что среди жертв есть 14-летний мальчик, который в момент удара находился дома. Десятки киевлян пострадали, среди раненых также есть дети.

"Ни одного военного объекта. Единственная цель — террор гражданского населения", — заявил Буданов.

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Руководитель Офиса Президента призвал международное сообщество не игнорировать российские удары по гражданской инфраструктуре, поскольку Украине необходимы дополнительные средства для противодействия беспилотникам.

"Мир не должен закрывать глаза на этот российский террор. Украине нужны системы ПВО и оружие от партнеров прямо сейчас", — подчеркнул Буданов.

Также глава ОП добавил, что Украина будет работать над усилением противодействия российским дронам и подготовкой ответа на атаки. Он также выразил соболезнования семьям погибших и призвал украинцев поддерживать друг друга.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил о четырех погибших и семи раненых в результате российского удара дроном по офисному зданию в Киеве. Глава государства призвал партнеров ответить на атаки усилением санкций против РФ и украинских дальнобойных возможностей.

Также Новини.LIVE рассказывал, что утром 25 сентября российский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом в Печерском районе столицы.