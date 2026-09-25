Буданов про атаку РФ на Київ: Україні потрібні системи ППО

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Російські безпілотники упродовж дня атакували цивільну інфраструктуру Києва, унаслідок чого загинули люди та десятки громадян постраждали. Після цього керівник Офісу Президента України Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів посилити українську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента України в соцмережах.

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Буданов відреагував на удари по Києву

За словами Буданова, російські дрони атакували житловий будинок, офісний центр та будівлю Вищої ради правосуддя. Він наголосив, що серед уражених об'єктів не було військових цілей.

Буданов повідомив, що серед жертв є 14-річний хлопець, який у момент удару перебував удома. Десятки киян постраждали, серед поранених також є діти.

"Жодного військового об'єкта. Єдина мета — терор цивільного населення", — заявив Буданов.

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Керівник Офісу Президента закликав міжнародну спільноту не ігнорувати російські удари по цивільній інфраструктурі, оскільки Україні необхідні додаткові засоби для протидії безпілотникам.

"Світ не повинен заплющувати очі на цей російський терор. Україна потребує систем ППО та зброї від партнерів просто зараз", — наголосив Буданов.

Також глава ОП додав, що Україна працюватиме над посиленням протидії російським дронам та підготовкою відповіді на атаки. Він також висловив співчуття родинам загиблих і закликав українців підтримувати одне одного.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив про чотирьох загиблих і сімох поранених унаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Глава держави закликав партнерів відповісти на атаки посиленням санкцій проти РФ та українських далекобійних можливостей.

Також Новини.LIVE розповідав, що вранці 25 вересня російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі столиці.