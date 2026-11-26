Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Российские войска атакуют мосты в Киеве, пытаясь усложнить украинскую логистику и обеспечение фронта. Несмотря на многочисленные удары, столичные переправы продолжают стоять, хотя движение по ним сейчас имеет определенные ограничения.

Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время мероприятия "Диалог ради единства".

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Северный мост в Киеве. Фото: Reuters

Россия наносит удары по мостам Киева

По словам Буданова, российская армия стремится максимально усложнить жизнь украинцев. Одним из способов достижения этой цели являются удары по транспортной инфраструктуре.

Буданов считает, что атаки на мосты направлены на создание препятствий для логистики и перевозок, необходимых именно для обеспечения украинских военных.

Также руководитель ОП подчеркнул, что российским войскам не удалось разрушить столичные переправы.

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"Да, есть проблемы, есть ограничения. Давайте так. Ну, они стоят и стоят", — отметил Буданов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Оксана Савчук заявила о нехватке финансирования для обустройства понтонных переправ через Днепр в Киеве.

Также Новини.LIVE писали, что глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов заявил о вероятном продлении ограничений движения метро через Южный мост до конца года. Российские удары повредили конструкции переправы именно на участке прохождения путей метрополитена.