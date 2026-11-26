Глава Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Російські війська атакують мости в Києві, намагаючись ускладнити українську логістику та забезпечення фронту. Попри численні удари, столичні переправи продовжують стояти, хоча рух на них наразі має певні обмеження.

Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час заходу "Діалог заради єдності".

Реклама

Північний міст у Києві. Фото: Reuters

Росія завдає ударів по мостах Києва

За словами Буданова, російська армія прагне максимально ускладнити життя українців. Одним зі способів досягнення цієї мети є удари по транспортній інфраструктурі.

Буданов вважає, що атаки на мости спрямовані на створення перешкод для логістики та перевезень, необхідних саме для забезпечення українських військових.

Також керівник ОП наголосив, що російським військам не вдалося зруйнувати столичні переправи.

Читайте також:

"Так, є проблеми, є обмеження. Давайте так. Ну, вони стоять і стоять", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що народна депутатка Оксана Савчук заявила про нестачу фінансування для облаштування понтонних переправ через Дніпро в Києві.

Також Новини.LIVE писали, що очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов заявив про ймовірне продовження обмежень руху метро через Південний міст до кінця року. Російські удари пошкодили конструкції переправи саме на ділянці проходження колій метрополітену.