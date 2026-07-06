Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Бывшего сотрудника "Киевзеленбуда" подозревают в растрате более 1,1 млн грн

Бывшего сотрудника "Киевзеленбуда" подозревают в растрате более 1,1 млн грн

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 16:58
Бывшему сотруднику «Киевзеленбуда» сообщили о подозрении в растрате более 1,1 млн грн в ходе реконструкции сквера в Киеве
Подозреваемый. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения бывшему должностному лицу коммунального объединения "Киевзеленбуд", которого подозревают в растрате более 1,1 млн грн бюджетных средств в ходе реконструкции сквера в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает Новини.LIVE.

Чиновника подозревают в завышении стоимости материалов

По данным следствия, коммунальное объединение "Киевзеленбуд" объявило тендер на проведение ремонтных работ в сквере на улице Митрополита Андрея Шептицкого. По итогам закупки с частным предприятием был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 18 млн грн.

Правоохранители установили, что заместитель начальника одного из управлений "Киевзеленбуда" якобы искусственно завысил стоимость строительных материалов в сметной документации и подписал соответствующие документы. По версии следствия, это привело к незаконному присвоению средств местного бюджета.

Согласно выводам судебных экспертиз, ущерб составляет более 1,1 млн грн.

Читайте также:

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацию имущества.

В полиции отметили, что досудебное расследование проводят следователи Днепровского управления полиции Киева совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры столицы.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Новини.LIVE сообщали, что в результате взрыва в ночь на 6 июля в Киеве во время разбора завалов спасатели обнаружили ещё одно тело погибшей — по предварительным данным, из-под обломков извлекли тело женщины. В той же квартире также предварительно обнаружили еще одного погибшего.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Киевской области увеличилось число жертв в результате российского удара в ночь на 6 июля. На местах попаданий продолжают работать все соответствующие службы.

Киев подозрение Киевзеленбуд
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации