Бывшего сотрудника "Киевзеленбуда" подозревают в растрате более 1,1 млн грн

Подозреваемый. Фото: Национальная полиция Украины

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Киеве правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения бывшему должностному лицу коммунального объединения "Киевзеленбуд", которого подозревают в растрате более 1,1 млн грн бюджетных средств в ходе реконструкции сквера в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает Новини.LIVE.

Чиновника подозревают в завышении стоимости материалов

По данным следствия, коммунальное объединение "Киевзеленбуд" объявило тендер на проведение ремонтных работ в сквере на улице Митрополита Андрея Шептицкого. По итогам закупки с частным предприятием был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 18 млн грн.

Правоохранители установили, что заместитель начальника одного из управлений "Киевзеленбуда" якобы искусственно завысил стоимость строительных материалов в сметной документации и подписал соответствующие документы. По версии следствия, это привело к незаконному присвоению средств местного бюджета.

Согласно выводам судебных экспертиз, ущерб составляет более 1,1 млн грн.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацию имущества.

В полиции отметили, что досудебное расследование проводят следователи Днепровского управления полиции Киева совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры столицы.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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