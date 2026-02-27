Видео
Україна
Главная Киев Часть "Шахедов" уже может работать по принципу FPV — Фирсов

Часть "Шахедов" уже может работать по принципу FPV — Фирсов

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 12:00
FPV-дроны в Киеве — Фирсов оценил риски для города и пригородов
Украинский военнослужащий держит дрон FPV. Фото иллюстративное: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра Вооруженных Сил Украины

Угроза применения FPV-дронов  по столице и пригороду остается актуальной, заявил заместитель командира 21 ОПБС Игорь Фирсов. Россияне активно используют их для атак по дорогах, логистике и пытаются внедрить этот опыт и для "Шахедов".

Об этом он сказал во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения, заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Как россияне постоянно совершенствуют атаки

Фирсов уточнил собственные предварительные оценки относительно того, когда такая угроза может стать реальностью. Он обратил внимание, что не говорит о конкретных "месяцах", но отмечает, что это может произойти в ближайшее время, и эта возможность, к сожалению, никуда не делась.

Отдельно Фирсов обратил внимание на развитие ударных дронов типа "Шахед". По его словам, противник постоянно экспериментирует, и именно регулярные испытания и изменения он назвал одним из преимуществ врага. Он также отметил, что если сравнить первые "Шахеды" с нынешними, то есть очень сильные изменения и большое количество модификаций.

"Насколько нам известно, уже часть "Шахедов" может видеть, куда оно летит. То есть использует не просто телеметрию и связь по управлению, и не просто движется по координатам", — пояснил военный.

В то же время Фирсов отметил, что FPV-дроны не исчезнут, как оружие. Он пояснил, что такие дроны могут наносить ущерб инфраструктуре, в частности разрушать дорожное полотно, а также использоваться для наблюдения и поражения целей вроде топливозаправщиков или тяжелой техники, и это, по его словам, возможно уже сейчас.

"Возможно, для гражданского населения "Шахеды" будут гораздо более опасными. Но с точки зрения инфраструктуры, FPV сейчас продолжает быть очень опасным, в том числе в Киеве, в том числе в пригороде Киева. Если мы говорим не о Киеве, а о Харькове, Сумах, Запорожье, Краматорске, то залеты FPV уже давным-давно, к сожалению, стали нормой. И нам надо больше уделять этому внимание, как в городах более-менее тыловых, в которых почти ничего не отличается от жизни, как в Киеве, противодействовать таким дронам", — подытожил Игорь Фирсов.

Добавим, что в Днепропетровской области уже начали монтировать антидронные сетки из-за угрозы FPV-дронов.

Также ранее сообщалось, что в Крыму россияне проводят учения и испытания тактик управления дронами.

Киев Киевская область дроны война в Украине FPV-дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
