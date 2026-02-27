У 21 ОПБС попередили про ризики FPV для Києва та передмість

Український військовослужбовець тримає дрон FPV. Фото ілюстративне: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Заступник командира 21 ОПБС Ігор Фірсов заявив, що ризик застосування FPV-дронів по Києву та передмістю зберігається. Також він звернув увагу, що російські "Шахеди" постійно змінюються й проходять модернізацію.

Про це він сказав під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення, заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Як росіяни постійно вдосконалюють атаки

Фірсов уточнив власні попередні оцінки щодо того, коли така загроза може стати реальністю. Він звернув увагу, що не говорить про конкретні "місяці", але наголошує, що це може статися найближчим часом, і ця можливість, на жаль, нікуди не поділася.

Окремо Фірсов звернув увагу на розвиток ударних дронів типу "Шахед". За його словами, противник постійно експериментує, і саме регулярні випробування та зміни він назвав однією з переваг ворога. Він також зазначив, що якщо порівняти перші "Шахеди" з нинішними, то є дуже сильні зміни та велика кількість модифікацій.

"Наскільки нам відомо, вже частина "Шахедів" може бачити, куди воно летить. Тобто використовує не просто телеметрію і зв'язок по керуванню, і не просто рухається по координатам", — пояснив військовий.

Водночас Фірсов наголосив, що FPV-дрони не зникнуть, як зброя. Він пояснив, що такі дрони можуть завдавати шкоди інфраструктурі, зокрема руйнувати дорожнє полотно, а також використовуватися для спостереження й ураження цілей на кшталт паливозаправників або важкої техніки, і це, за його словами, можливо вже зараз.

"Можливо, для цивільного населення "Шахеди" будуть набагато більш небезпечними. Але з погляду інфраструктури, FPV зараз продовжує бути дуже небезпечним, в тому числі в Києві, в тому числі в підмісті Києва. Якщо ми говоримо не про Київ, а про Харків, Суми, Запоріжжя, Краматорск, то зальоти FPV вже давним-давно, на жаль, стали нормою. І нам треба більше приділяти цьому увагу, як в містах більш-менш тилових, в яких майже нічого не відрізняється від життя, як в Києві, протидіяти таким дронам", — підсумував Ігор Фірсов.

Додамо, що у Дніпропетровській області уже почали монтувати антидронові сітки через загрозу FPV-дронів.

Також раніше повідомлялося, що в Криму росіяни проводять навчання та випробування тактик керування дронами.