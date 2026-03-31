Черешня по 1900 грн: журналист проверил "золотые" витрины с фруктами

Столичный люкс-маркет Le Silpo продолжает испытывать кошельки киевлян: журналистская инспекция обнаружила черешню по цене подержанного смартфона и апельсины, которые стоят дороже ужина в ресторане. Кругленькую сумму придется выложить и за горсть голубики.

Сколько стоят фрукты и ягоды в супермаркете Киева исследовал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Цены на фрукты и ягоды в киевском элитном супермаркете

Наш журналист провел инспекцию фруктовых рядов магазина и выяснил, что местные цены куда выше тех, которые предлагают на рынке.

Настоящей звездой витрины стала черешня. Несмотря на свой привлекательный вид, стоит она рекордные 1900 гривен за килограмм.

Если же душа желает экзотики, можно присмотреться к сицилийским апельсинам, которые там продают по 459 гривен за кило.

Читайте также:

"Мне кажется, когда я увидел эту цену, мне казалось, что здесь одна циферка лишняя, но нет. Черешня здесь стоит 1900 гривен за килограмм. Она, кстати, довольно таки красивая, можно ее так похрустеть, но это, ну, перебор", — поделился впечатлениями автор сюжета.

Не меньше удивляют и ягодные миксы: небольшая коробочка ежевики весом 125 граммов обойдется в 800 гривен. А обычное ведерко голубики уверенно приближается к отметке в 1000 гривен.

Если вы решите приобрести к столу арбуз, приготовьтесь выложить за один плод среднего размера около 1321 гривны, ведь килограмм полосатой ягоды стоит 250 гривен.

Даже традиционные фрукты в Le Silpo претендуют на статус премиальных. Закарпатские яблоки продают по четыре штуки в упаковке за 81 гривну, правда, журналист заметил гнилое пятно на фрукте.

А еще там можно приобрести ананасы за 569 гривен (за штуку) и "бэби-бананы", связка которых стоит 439 гривен. Обычные бананы на фоне своих меньших родственников выглядят "бюджетно" — их можно купить всего за 150 гривен за килограмм.

Также в Киеве в магазинах уже выставили на прилавки куличи перед Пасхой. Правда, цены на них ну очень отличаются. Новини.LIVE показали, какой кулич предлагают купить украинцам за 5000 гривен.

Кроме того, в столице снова изменились цены на АЗС. Читайте, где цена на дизельное топливо приближается к отметке 91 грн за литр.