Черешня по 1900 грн: журналіст перевірив "золоті" вітрини з фруктами

Столичний люкс-маркет Le Silpo продовжує випробовувати гаманці киян: журналістська інспекція виявила черешню за ціною вживаного смартфона та апельсини, які коштують дорожче за вечерю в ресторані. Кругленьку суму доведеться викласти й за жменю лохини.

Скільки коштують фрукти та ягоди у супермаркеті Києва дослідив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Ціни на фрукти та ягоди у київському елітному супермаркеті

Наш журналіст провів інспекцію фруктових рядів магазину і з'ясував, що місцеві ціни куди вищі за ті, які пропонують на ринку.

Справжньою зіркою вітрини стала черешня. Попри свій привабливий вигляд, коштує вона рекордні 1900 гривень за кілограм.

Якщо ж душа бажає екзотики, можна придивитися до сицилійських апельсинів, які там продають по 459 гривень за кіло.

Ціни на сицилійські апельсини.

"Мені здається, коли я побачив цю ціну, мені здавалося, що тут одна циферка зайва, але ж ні. Черешня тут коштує 1900 гривень за кілограм. Вона, до речі, досить таки красива, можна її так похрумтіти, але це, ну, перебор", — поділився враженнями автор сюжету.

Не менше дивують і ягідні мікси: невелика коробочка ожини вагою 125 грамів обійдеться у 800 гривень. А звичайне відерце лохини впевнено наближається до позначки у 1000 гривень.

Якщо ви вирішите придбати до столу кавун, приготуйтеся викласти за один плід середнього розміру близько 1321 гривні, адже кілограм смугастої ягоди вартує 250 гривень.

Навіть традиційні фрукти в Le Silpo претендують на статус преміальних. Закарпатські яблука продають по чотири штуки в упаковці за 81 гривню, щоправда, журналіст помітив гнилу пляму на фрукті.

А ще там можна придбати ананаси за 569 гривень (за штуку) та "бебі-банани", зв'язка яких вартує 439 гривень. Звичайні банани на фоні своїх менших родичів виглядають "бюджетно" — їх можна купити всього за 150 гривень за кілограм.

