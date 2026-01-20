МАГАТЭ заявило о критической ситуации с питанием ЧАЭС

Чернобыль без света — МАГАТЭ предупредило о рисках для других АЭС
Чернобыльская атомная электростанция во вторник, 20 января, утром полностью осталась без внешнего электроснабжения. В результате боевых действий получили повреждения несколько украинских электроподстанций, которые имеют критическое значение для стабильной работы ядерных объектов.
Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии, пишет Reuters.
ЧАЭС оставалась без питания — как это угрожает другим АЭС
В МАГАТЭ объяснили, что в результате обстрелов, есть сбои в работе и других линий электропередач, обеспечивающих подачу электроэнергии к другим атомным электростанциям Украины.
В МАГАТЭ подчеркивают, что стабильное внешнее электроснабжение является ключевым условием для поддержания безопасности ядерных объектов, в частности для охлаждения и контроля ядерных материалов.
В агентстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг украинских атомных станций и находятся в постоянном контакте с соответствующими структурами для оценки рисков и последствий для ядерной безопасности.
Напомним, недавно стало известно, что укрытие над разрушенным энергоблоком ЧАЭС может рухнуть в любой момент, если Россия ударит ракетой или дроном. Также в МАГАТЭ заявили, что договорились с Россией локально прекратить огонь возле ЗАЭС для проведения ремонтных работ.
Несколько дней назад в ГУР заявили, что РФ готовит удар по подстанциям АЭС — Андрей Сибига обратился в МАГАТЭ.
