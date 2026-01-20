МАГАТЭ заявило о критической ситуации с питанием ЧАЭС

Укрытие над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Чернобыльская атомная электростанция во вторник, 20 января, утром полностью осталась без внешнего электроснабжения. В результате боевых действий получили повреждения несколько украинских электроподстанций, которые имеют критическое значение для стабильной работы ядерных объектов.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии, пишет Reuters.

В МАГАТЭ объяснили, что в результате обстрелов, есть сбои в работе и других линий электропередач, обеспечивающих подачу электроэнергии к другим атомным электростанциям Украины.

В МАГАТЭ подчеркивают, что стабильное внешнее электроснабжение является ключевым условием для поддержания безопасности ядерных объектов, в частности для охлаждения и контроля ядерных материалов.

Сообщение МАГАТЭ. Фото: скриншот

В агентстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг украинских атомных станций и находятся в постоянном контакте с соответствующими структурами для оценки рисков и последствий для ядерной безопасности.

Напомним, недавно стало известно, что укрытие над разрушенным энергоблоком ЧАЭС может рухнуть в любой момент, если Россия ударит ракетой или дроном. Также в МАГАТЭ заявили, что договорились с Россией локально прекратить огонь возле ЗАЭС для проведения ремонтных работ.

Несколько дней назад в ГУР заявили, что РФ готовит удар по подстанциям АЭС — Андрей Сибига обратился в МАГАТЭ.