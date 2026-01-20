МАГАТЕ заявило про критичну ситуацію з живленням ЧАЕС

Укриття над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

Чорнобильська атомна електростанція у вівторок, 20 січня, вранці повністю залишилася без зовнішнього електропостачання. Внаслідок бойових дій зазнали пошкоджень кілька українських електропідстанцій, які мають критичне значення для стабільної роботи ядерних об’єктів.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, пише Reuters.

Реклама

Читайте також:

ЧАЕС залишалася без живлення — як це загрожує іншим АЕС

У МАГАТЕ пояснили, що внаслідок обстрілів, є збої в роботі й інших ліній електропередач, що забезпечують подачу електроенергії до інших атомних електростанцій України.

У МАГАТЕ підкреслюють, що стабільне зовнішнє електропостачання є ключовою умовою для підтримання безпеки ядерних обёєктів, зокрема для охолодження та контролю ядерних матеріалів.

Повідомлення МАГАТЕ. Фото: скриншот

В агентстві зазначили, що продовжують уважно стежити за ситуацією навколо українських атомних станцій і перебувають у постійному контакті з відповідними структурами для оцінки ризиків та наслідків для ядерної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що укриття над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС може завалитися у будь-який момент, якщо Росія вдарить ракетою чи дроном. Також у МАГАТЕ заявили, що домовились з Росією локально припинити вогонь біля ЗАЕС для проведення ремонтних робіт.

Кілька днів тому в ГУР заявили, що РФ готує удар по підстанціях АЕС — Андрій Сибіга звернувся до МАГАТЕ.