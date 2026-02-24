Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Четыре года мужества — президент Евросовета в Киеве

Дата публикации 24 февраля 2026 09:14
Антониу Кошта в Киеве с визитом 24 февраля — какая программа
Антониу Кошта в Киеве с визитом. Фото: x.com/eucopresident

В Киев 24 февраля прибыл президент Евросовета Антониу Кошта. Его визит посвящен четвертой годовщине полномасштабной войны в Украине

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Антониу Кошта написал в Х.

Читайте также:

Визит Кошты в Киев

Кошта заявил, что прибыл сегодня в Киев вместе с другими мировыми лидерами, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине.

"Четыре года несправедливой войны агрессии. Четыре года непоколебимого украинского мужества. Четыре года непоколебимой европейской поддержки. Одна общая решимость: обеспечить справедливый и длительный мир в Украине. Вот почему мы сегодня здесь, в Киеве", — написал президент Евросовета.

Мировые лидеры в Украине 24 февраля

В годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыл ряд мировых лидеров. Они почтят память павших защитников и посетят разрушенный российским обстрелом объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, пройдет заседание Коалиция желающих и саммит "Украина — страны Северной Европы и Балтии".

Также в этот день к украинцам обратился Владимир Зеленский, который иронично подметил, что уже четвертый год Россия "берет Киев за три дня". Также президент подчеркнул, что смелость украинцев шокировала и вдохновила мир.

Киев война в Украине визит Антониу Кошта 4 года войны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
