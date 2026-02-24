Антоніу Кошта приїхав до Києва 24 лютого — деталі

Антоніу Кошта в Києві з візитом. Фото: x.com/eucopresident

Президент Євроради Антоніу Кошта 24 лютого прибув до Києва на четверту річницю повномасштабного вторгнення. Крім того, до столиці приїхали інші світові лідери.

про це Антоніу Кошта написав в Х.

Візит Кошти до Києва

Кошта заявив, що прибув сьогодні до Києва разом з іншими світовими лідрами, аби забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні.

"Чотири роки несправедливої ​​війни агресії. Чотири роки непохитної української мужності. Чотири роки непохитної європейської підтримки. Одна спільна рішучість: забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні. Ось чому ми сьогодні тут, у Києві", — написав президент Євроради.

Світові лідери в Україні 24 лютого

У роковини початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибула низка світових лідерів. Вони вшанують пам'ять полеглих захисників та відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. Крім того, пройде засідання Коаліція охочих та саміт "Україна — країни Північної Європи та Балтії".

Також у цей день до українців звернувся Володимир Зеленський. Він іронічно підмітив, що вже четвертий рік Росія "бере Київ за три дні". Також президент наголосив, що сміливість українців шокувала та надихнула світ.