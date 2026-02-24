Відео
Популярні запити

Четверта річниця війни — президент Євроради з візитом у Києві

Четверта річниця війни — президент Євроради з візитом у Києві

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 09:14
Антоніу Кошта приїхав до Києва 24 лютого — деталі
Антоніу Кошта в Києві з візитом. Фото: x.com/eucopresident

Президент Євроради Антоніу Кошта 24 лютого прибув до Києва на четверту річницю повномасштабного вторгнення. Крім того, до столиці приїхали інші світові лідери.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Антоніу Кошта написав в Х.

Візит Кошти до Києва

Кошта заявив, що прибув сьогодні до Києва разом з іншими світовими лідрами, аби забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні. 

"Чотири роки несправедливої ​​війни агресії. Чотири роки непохитної української мужності. Чотири роки непохитної європейської підтримки. Одна спільна рішучість: забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні. Ось чому ми сьогодні тут, у Києві", — написав президент Євроради. 

Світові лідери в Україні 24 лютого

У роковини початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибула низка світових лідерів. Вони вшанують пам'ять полеглих захисників та відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. Крім того, пройде засідання Коаліція охочих та саміт "Україна — країни Північної Європи та Балтії". 

Також у цей день до українців звернувся Володимир Зеленський. Він іронічно підмітив, що вже четвертий рік Росія "бере Київ за три дні". Також президент наголосив, що сміливість українців шокувала та надихнула світ. 

Київ війна в Україні візит Антоніу Кошта 4 роки війни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
