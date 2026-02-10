Чиновника КГГА подозревают в сокрытии более 4 млн грн

Следственные действия полиции. Фото: ГУНП в г. Киев

Правоохранительные органы сообщили о подозрении чиновнику Киевской городской государственной администрации, которого считают причастным к внесению недостоверных данных в ежегодную декларацию. По версии следствия, речь идет о скрытых активах на сумму более 4 млн грн.

Об этом Новини.LIVE стало известно из сообщения ГУНП в Киеве.

Следователи выяснили, что заместитель директора одного из департаментов КГГА в начале 2025 года подал декларацию за отчетный период, не указав информацию о корпоративных правах в иностранной компании.

По данным следствия, эта компания зарегистрирована за рубежом и занимается переработкой сырья. Выяснилось, что доходы и активы, связанные с участием чиновника в ее деятельности, не были нигде отражены в декларации. Общая сумма незадекларированных активов превышает 4 млн грн.

После сбора доказательств, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева, правоохранители объявили чиновнику подозрение. Ему инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, что квалифицируется по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в КГГА недавно произошла серия скандальных задержаний из-за коррупции и злоупотребления должностями. Так на прошлой неделе разоблачили чиновника КГГА, который требовал у предпринимателя взятку.

Еще один чиновник КГГА внес недостоверные данные в декларации о доходах и сохраненных средств.

А в конце января правоохранители разоблачили, как в КГГА организовали коррупционную схему на средствах для реконструкции улицы Кирилловской в Подольском районе.