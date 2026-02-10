Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Чиновник КГГА засекретил миллионные доходы от польской компании

Чиновник КГГА засекретил миллионные доходы от польской компании

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 12:08
Чиновника КГГА подозревают в сокрытии более 4 млн грн
Следственные действия полиции. Фото: ГУНП в г. Киев

Правоохранительные органы сообщили о подозрении чиновнику Киевской городской государственной администрации, которого считают причастным к внесению недостоверных данных в ежегодную декларацию. По версии следствия, речь идет о скрытых активах на сумму более 4 млн грн.

Об этом Новини.LIVE стало известно из сообщения ГУНП в Киеве.

Реклама
Читайте также:

Чиновник КГГА скрыл свои доходы из Польши

Следователи выяснили, что заместитель директора одного из департаментов КГГА в начале 2025 года подал декларацию за отчетный период, не указав информацию о корпоративных правах в иностранной компании.

По данным следствия, эта компания зарегистрирована за рубежом и занимается переработкой сырья. Выяснилось, что доходы и активы, связанные с участием чиновника в ее деятельности, не были нигде отражены в декларации. Общая сумма незадекларированных активов превышает 4 млн грн.

После сбора доказательств, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева, правоохранители объявили чиновнику подозрение. Ему инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, что квалифицируется по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в КГГА недавно произошла серия скандальных задержаний из-за коррупции и злоупотребления должностями. Так на прошлой неделе разоблачили чиновника КГГА, который требовал у предпринимателя взятку.

Еще один чиновник КГГА внес недостоверные данные в декларации о доходах и сохраненных средств.

А в конце января правоохранители разоблачили, как в КГГА организовали коррупционную схему на средствах для реконструкции улицы Кирилловской в Подольском районе.

Киев полиция КГГА чиновники иностранные доходы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации