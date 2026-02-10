Посадовця КМДА підозрюють у приховуванні понад 4 млн грн

Слідчі дії поліції. Фото: ГУНП в м. Київ

Правоохоронні органи повідомили про підозру посадовцю Київської міської державної адміністрації, якого вважають причетним до внесення недостовірних даних у щорічну декларацію. За версією слідства, йдеться про приховані активи на суму понад 4 млн грн.

Чиновник КМДА приховав свої доходи з Польщі

Слідчі з'ясували, що заступник директора одного з департаментів КМДА на початку 2025 року подав декларацію за звітний період, не вказавши інформацію про корпоративні права в іноземній компанії.

За даними слідства, ця компанія зареєстрована за кордоном і займається переробкою сировини. З'ясувалося, що доходи та активи, пов'язані з участю посадовця в її діяльності, не були ніде відображені в декларації. Загальна сума незадекларованих активів перевищує 4 млн грн.

Після збору доказів, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва, правоохоронці оголосили чиновнику підозру. Йому інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, що кваліфікується за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років. Також можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в КМДА нещодавно сталася серія скандальних затримань через корупцію та зловживання посадами. Так минулого тижня викрили посадовця КМДА, який вимагав у підприємця хабар.

Ще один чиновник КМДА вніс недостовірні дані до декларації щодо доходів та збережених коштів.

А наприкінці січня правоохоронці викрили, як в КМДА організували корупційну схему на коштах для реконструкції вулиці Кирилівської у Подільському районі.