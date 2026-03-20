Чиновника Киевзеленстроя будут судить за растрату 2 млн гривен

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве перед судом предстанет один из руководителей коммунального объединения "Киевзеленстрой". Чиновника обвиняют в служебной халатности во время ремонта парка возле озер Иорданское и Кирилловское, что нанесло городскому бюджету ущерб на более чем 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый подписал договор с подрядной организацией на капитальный ремонт и благоустройство зеленой зоны на Оболони. Общая стоимость проекта составляла более 9 миллионов гривен.

Однако во время выполнения работ цены на строительные материалы в смете оказались искусственно завышенными. Из-за этих действий город переплатил более 2 миллионов гривен.

Сейчас расследование завершено, а прокуратура направила обвинительный акт в суд. Действия чиновника квалифицировали как служебную халатность (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Если вину докажут в суде, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности на срок до трех лет с возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, или без такового.

Киевские коммунальные предприятия нередко попадают в коррупционные скандалы и неэффективные расходы бюджетных средств столицы. Так зимой разоблачили схему по хищению средств на закупке соли для обработки дорог.

В конце февраля этого года в КГГА разоблачили схему по присвоению средств. Чиновник закупил генераторы со значительной наценкой и "заработал" на этом более 5 млн гривен.

Также столица потратила 3,6 млн гривен на обустройство парковки. Но оказалось, что конструкции валялись как мусор на заднем дворе КГГА.