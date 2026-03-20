Головна Київ Посадовця Київзеленбуду судитимуть за розтрату 2 млн гривень

Дата публікації: 20 березня 2026 10:25
Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві перед судом постане один із керівників комунального об'єднання "Київзеленбуд". Посадовця звинувачують у службовій недбалості під час ремонту парку біля озер Йорданське та Кирилівське, що завдало міському бюджету збитків на понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

За даними слідства, обвинувачений підписав договір із підрядною організацією на капітальний ремонт і благоустрій зеленої зони на Оболоні. Загальна вартість проєкту становила понад 9 мільйонів гривень.

Однак під час виконання робіт ціни на будівельні матеріали у кошторисі виявилися штучно завищеними. Через ці дії місто переплатило понад 2 мільйони гривень.

Наразі розслідування завершено, а прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Дії посадовця кваліфікували як службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Якщо провину доведуть у суді, йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади терміном до трьох років із можливим штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або без такого.

Київські комунальні підприємства нерідко втрапляють у корупційні скандали та неефективні витрати бюджетних коштів столиці. Так взимку викрили схему з розкрадання коштів на закупівлі солі для обробки доріг.

Наприкінці лютого цього року в КМДА викрили схему з привласнення коштів. Посадовець закупив генератори зі значною націнкою та "заробив" на цьому понад 5 млн гривень. 

Також столиця витратила 3,6 млн гривень на облаштування парковки. Але виявилося, що конструкції валялися як сміття на задньому подвір'ї КМДА.

Київ ремонт корупція прокуратура гроші Київзеленбуд
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
