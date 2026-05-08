Дарницкая ТЭЦ получит 500 мегаватт распределенной генерации к зиме

Руины Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Фото: УНИАН

До сентября текущего года Киев должен полностью завершить выполнение плана устойчивости для подготовки к новому отопительному сезону. Правительство ожидает от киевской власти большей активности в вопросах децентрализации теплоснабжения, в частности по двум ключевым теплоэлектроцентралей города.

Об этом эксклюзивно в эфире программы "Київський час" рассказал заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

Власти призвали Киев ускорить работы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Правительство поставило четкие сроки по подготовке украинских городов к следующему отопительному сезону в рамках плана устойчивости. Все работы должны быть завершены до сентября 2026 года, и Киев не является исключением из этого правила.

"Одна задача очень простая, чтобы 100% выполнения плана устойчивости было реализовано до сентября этого текущего года", — отметил заместитель министра Константин Ковальчук.

После обращения местных властей Агентство восстановления взяло на себя полную ответственность за децентрализацию теплоснабжения в зоне ТЭЦ-4. Специалисты уже наработали решения, которые позволят развернуть более 500 мегаватт распределенной тепловой генерации. Это должно создать надежный резервный источник тепла для жителей Дарницкого района.

Однако ситуация на других объектах критической инфраструктуры города значительно хуже. В профильном ведомстве говорят об отсутствии надлежащих темпов работ в зонах обслуживания пятой и шестой теплоэлектроцентралей. Сейчас там существуют лишь определенные предложения и решения на бумаге, но фактической реализации проектов нет.

"Я бы очень хотел активности именно в зоне киевской ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, активности от Киева, конкретных движений и действий, закупки оборудования, начало работ, для того, чтобы мы имели возможность и все жители убедиться в том, что о подлинности намерений и движений городских властей по подготовке к следующим зимы", — резюмировал Константин Ковальчук.

Новини.LIVE писали о том, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировал сроки восстановления ТЭЦ в Киеве. По его словам, на это понадобится около 2-3 лет активных непрерывных работ.

В марте министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что ремонтировать ТЭЦ и другие энергообъекты после обстрелов РФ чрезвычайно сложно из-за нехватки необходимых для этого ресурсов. Он отмечал, что Украина будет искать нужное оборудование в странах ЕС, которые работают по похожей системе.

Отдельно председатель подкомитета ВРУ по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная заявляла, что ремонт Дарницкой ТЭЦ будет осуществляться за государственный счет. Для обеспечения работы власти рассматривают внедрение альтернативных источников энергии.