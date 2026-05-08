Дарницька ТЕЦ отримає 500 мегаватів розподіленої генерації до зими

Руїни Дарницької ТЕЦ в Києві.

До вересня поточного року Київ має повністю завершити виконання плану стійкості для підготовки до нового опалювального сезону. Уряд очікує від київської влади більшої активності у питаннях децентралізації теплопостачання, зокрема щодо двох ключових теплоелектроцентралей міста.

Про це ексклюзивно в ефірі програми "Київський час" розповів заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Влада закликала Київ прискорити роботи на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Уряд поставив чіткі терміни щодо підготовки українських міст до наступного опалювального сезону в рамках плану стійкості. Усі роботи мають бути завершені до вересня 2026 року, і Київ не є винятком із цього правила.

"Одне завдання дуже просте, щоб 100% виконання плану стійкості було реалізовано до вересня цього поточного року", — зазначив заступник міністра Костянтин Ковальчук.

Після звернення місцевої влади Агентство відновлення взяло на себе повну відповідальність за децентралізацію теплопостачання в зоні ТЕЦ-4. Фахівці вже напрацювали рішення, які дозволять розгорнути понад 500 мегаватів розподіленої теплової генерації. Це має створити надійне резервне джерело тепла для мешканців Дарницького району.

Проте ситуація на інших об'єктах критичної інфраструктури міста є значно гіршою. У профільному відомстві кажуть про відсутність належних темпів робіт у зонах обслуговування п'ятої та шостої теплоелектроцентралей. Наразі там існують лише певні пропозиції та рішення на папері, але фактичної реалізації проєктів немає.

"Я би дуже хотів активності саме в зоні київської ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, активності від Києва, конкретних рухів і дій, закупівлі обладнання, початок робіт, для того, щоб ми мали можливість і всі мешканці пересвідчитись в тому, що про справжність намірів і рухів міської влади щодо підготовки до наступних зими", — резюмував Костянтин Ковальчук.

Новини.LIVE писали про те, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував терміни відновлення ТЕЦ в Києві. За його словами, на це знадобиться близько 2-3 років активних безперервних робіт.

У березні міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що ремонтувати ТЕЦ та інші енергооб'єкти після обстрілів РФ надзвичайно складно через брак необхідних для цього ресурсів. Він зазначав, що Україна шукатиме потрібне обладнання у країнах ЄС, які працюють за схожою системою.

Окремо голова підкомітету ВРУ з питань видатків держбюджету Леся Забуранна заявляла, що ремонт Дарницької ТЕЦ здійснюватимуть державним коштом. Для забезпечення роботи влада розглядає впровадження альтернативних джерел енергії.