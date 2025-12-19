Ученые показали грибы в Чернобыле которые переваривают древесину

Делают лес чище — ученые показали грибы, которые лечат природу
В Чернобыле грибной сезон в лесах уже давно завершился, однако некоторые виды грибов остаются заметными даже зимой. Речь идет о трутовиках — многолетних грибах, которые не исчезают после первых морозов и продолжают расти на стволах деревьев в холодное время года.
Фото трутовиков выложили исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
В Чернобыле растут грибы, которые способны очищать лес
Как отмечают специалисты, трутовики играют важную роль в лесных экосистемах. Они разлагают мертвую древесину, способствуют возвращению питательных веществ в почву и поддерживают естественный круговорот веществ в лесу.
Именно благодаря таким грибам происходит очистка леса от отмерших деревьев и формирование условий для роста новых растений.
