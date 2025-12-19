Видео
Видео

Главная Киев Делают лес чище — ученые показали грибы, которые лечат природу

Делают лес чище — ученые показали грибы, которые лечат природу

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 10:07
Ученые показали грибы в Чернобыле которые переваривают древесину
Трутовики. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыле грибной сезон в лесах уже давно завершился, однако некоторые виды грибов остаются заметными даже зимой. Речь идет о трутовиках — многолетних грибах, которые не исчезают после первых морозов и продолжают расти на стволах деревьев в холодное время года.

Фото трутовиков выложили исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Читайте также:

В Чернобыле растут грибы, которые способны очищать лес

Как отмечают специалисты, трутовики играют важную роль в лесных экосистемах. Они разлагают мертвую древесину, способствуют возвращению питательных веществ в почву и поддерживают естественный круговорот веществ в лесу.

Трутовик
Трутовик. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
Чорнобиль ліс
Грибы облепили дерево. Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Именно благодаря таким грибам происходит очистка леса от отмерших деревьев и формирование условий для роста новых растений.

Напомним, также исследователи показали гнездо гигантской птицы в Чернобыльской зоне, которая занесена в Красную книгу.

А еще ученые обнаружили в Чернобыле гриб, который может превращать радиацию в энергию.

природа Киевская область Чернобыль грибы Чернобыльская зона
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
