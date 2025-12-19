Вчені показали гриби в Чорнобилі які перетравлюють деревину

Трутовики. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобилі грибний сезон у лісах уже давно завершився, однак деякі види грибів залишаються помітними навіть узимку. Йдеться про трутовики — багаторічні гриби, які не зникають після перших морозів і продовжують рости на стовбурах дерев у холодну пору року.

Фото трутовиків виклали дослідники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Як зазначають фахівці, трутовики відіграють важливу роль у лісових екосистемах. Вони розкладають мертву деревину, сприяють поверненню поживних речовин у ґрунт і підтримують природний колообіг речовин у лісі.

Трутовик. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гриби обліпили дерево. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Саме завдяки таким грибам відбувається очищення лісу від відмерлих дерев і формування умов для росту нових рослин.

Нагадаємо, також дослідники показали гніздо велетенського птаха в Чорнобильській зоні, який занесений до Червоної книги.

А ще вчені виявили в Чорнобилі гриб, який може перетворювати радіацію на енергію.