Україна
Роблять ліс чистішим — вчені показали гриби, які лікують природу

Роблять ліс чистішим — вчені показали гриби, які лікують природу

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:07
Вчені показали гриби в Чорнобилі які перетравлюють деревину
Трутовики. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобилі грибний сезон у лісах уже давно завершився, однак деякі види грибів залишаються помітними навіть узимку. Йдеться про трутовики — багаторічні гриби, які не зникають після перших морозів і продовжують рости на стовбурах дерев у холодну пору року.

Фото трутовиків виклали дослідники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Читайте також:

У Чорнобилі ростуть гриби, які здатні очищувати ліс

Як зазначають фахівці, трутовики відіграють важливу роль у лісових екосистемах. Вони розкладають мертву деревину, сприяють поверненню поживних речовин у ґрунт і підтримують природний колообіг речовин у лісі.

Трутовик
Трутовик. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Чорнобиль ліс
Гриби обліпили дерево. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Саме завдяки таким грибам відбувається очищення лісу від відмерлих дерев і формування умов для росту нових рослин.

Нагадаємо, також дослідники показали гніздо велетенського птаха в Чорнобильській зоні, який занесений до Червоної книги.

А ще вчені виявили в Чорнобилі гриб, який може перетворювати радіацію на енергію.

природа Київська область Чорнобиль гриби Чорнобильська зона
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
