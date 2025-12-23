Видео
Дело хищения бюджета в Киеве — городу вернули 40 млн грн

Дело хищения бюджета в Киеве — городу вернули 40 млн грн

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 14:05
В бюджет Киева вернули 40 млн грн, присвоенных в рамках соцпрограммы
Прокуратура на месте задержания. Иллюстративное фото: Офис генпрокурора/Telegram

В бюджет Киева вернули 40 млн гривен. Ранее они были незаконно присвоены в рамках городских социальных программ.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram во вторник, 23 декабря.

Справа розкрадання бюджету в Києві — місту повернули 40 млн грн - фото 1
Сообщение Ткаченко. Фото: скриншот

Детали дела

Как отметил Ткаченко, речь идет о средствах, направленных на паллиативную помощь в рамках программы "Турбота. Назустріч киянам". По данным следствия, к хищению был причастен бывший руководитель департамента социальной политики КГГА, который вместе с заместителями организовал схему незаконного использования бюджетных ресурсов.

Уголовное производство открыли весной этого года. Следователи установили, что общая сумма ущерба достигла 75 млн гривен.

"Цинично, на паллиативных больных и киевлянах с инвалидностью. Вместо помощи, чиновники тратили средства на дорогие авто и недвижимость", — написал глава Киевской городской военной администрации.

Фигуранты дела согласились на сотрудничество со следствием и взяли на себя обязательства возместить нанесенный ущерб. В результате в городской бюджет уже вернули 40 млн гривен.

"Но это только первые шаги. В ноябре в бюджет Киева вернули уже более 20 млн гривен. Сейчас в бюджет города по этому делу вернули 60,5 млн гривен. Процедура возврата Киеву украденных средств продолжается", — добавил он.

Также в Офисе Генерального прокурора отметили, что в Киеве возместили еще более 40 млн грн, которыми завладели в рамках программы "Турбота. Назустріч киянам".

Справа розкрадання бюджету в Києві — місту повернули 40 млн грн - фото 2
Пост Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот

"Благодаря последовательной работе прокуратуры и СБУ в бюджет столицы возвращено еще более 40 млн грн, незаконно присвоенных в рамках городской программы социальной поддержки "Турбота. Назустріч киянам", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, средства возместил один из подозреваемых в завладении бюджетными деньгами, выделенными на помощь социально уязвимым киевлянам. Всего в рамках досудебного расследования уже возмещено 60,5 млн грн, работа по возврату остальных убытков продолжается.

Напомним, недавно правоохранители заявили о подозрении экс-чиновнику КГГА, который был связан с незаконной схемой по присвоению земельных участков в Киеве.

А до этого в ГПСУ не собрались на заседание ВСК по громкой коррупционной схеме, которую организовал Тимур Миндич и покинул страну по непонятным основаниям за границу.

Киев деньги расследование бюджет столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
